Цитата: Добринцофф:

Чё тогда ценам удивляться ,раз на земле никто не хочет работать

слабое возражение. Ну кто мешает вам, спекулянтам взвинтить цены, что бы возместить потери от убыли от пахарей краснопахарских?

В Японии каждое утро торгуют рыбой на аукционах. Завозится товар, разбивается по лотам. Хозяйн ставит свою цену и вбивает в компьютер аукциона. В определенный час открываются торги. Покупатели забирают оптом только товар по минимальной цене и везут в свои магазины. Жадюги срочно вывозят свою рыбу на консервные фабрики, и там получают жалкие крохи. Очень справедливо и узаконено.