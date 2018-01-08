Горожанин_kst Re: Какие кассовые аппараты можно использовать в Казахстане с... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 988

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:11 Т.е. с 2019 года всех "базарников" на упрощёнке подтянут на кассовые, причём непростые кассовые, а строго ОФД. А с 2020-го туда же ещё и всех патентщиков...?!Слов нет. И тут даже не говорим о том что в неравные условия ставят стартаперов, разного рода "мелюзгу" и старожилов в бизнесе (тут и крупный и средний бизнес), которым милостливо разрешено доработать до 2024 года. Это оставляем за рамками обсуждения.

НЕ слишком ли велики аппетиты скромного оператора связи?!

Я понимаю есть желание заработать на продаже этого железа и софта, но скорее есть ещё более стойкое желание у оператора получать с этого процесса постоянные дивиденды в виде абонентской платы. На услугах интернета всё уже освоено, нужны новые горизонты - и вот подгон от родного Правительства. Для скромной такой компании огромный такой привет. Ещё бы, бизнес то можно сказать семейный.

Не забываем, что криво оформленные формулировки Кодекса (в части применения кассовых машин, их характеристик) допускают за них крепко "поцепляться". Однако, я смотрю, пока это никому не интересно. "Защитники" предпринимателей (Палата предпринимателей) привычно заняли выжидательную позицию, сами предприниматели ещё всерьёз не восприняли масштабов происходящего. Опомнитесь, да поздно будет.

По опыту - Она, система эта (за ОФД речь), и сейчас настолько несовершенна, даёт постоянные сбои и подвисания, а представьте что с ней будет когда в неё вольются стройными рядами все перечисленные категории налогоплательщиков!

в системе ОФД благословенна та неделя что проходит без тормозов и подвисаний, а успешному бизнесу ЭТО на пользу?!



[Исправлено: Горожанин_kst, 08.01.2018 - 14:40]