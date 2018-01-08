Цитата: Жанна:

Не пойму как они считают. 45 лет минус 23 года будет 22 года. 22 года это 264 месяца. каждый месяц по 15000 тысяч тенге. Это получается 3960 000 тенге. Какие 10 миллионов. Обьясните





Ну так они считают еще наверное с доходностью. Если конечно повезет) Помнится у меня в отчетах от ЕНПФ даже было 0% и -%