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§ NG.kz
Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного выхода на пенсию, объяснили в Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Размер пенсионных накоплений, достаточный для досрочного выхода на пенсию, высчитывали исходя из средней продолжительности жизни, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
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декаданс
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тамара Дуйсенова заявила, что если казахстанец будет зарабатывать по 150 тысяч тенге в месяц с 23 лет, то к 45 годам он сможет накопить 10 миллионов тенге на своем пенсионном счету.

.... :lol: так в чем дело вопрос?достаточно лишь того,что бы в законном порядке установить минимальную зарплату в 150 тысяч тенге..и тогда каждый казахстанец к 45 годам запросто накопит 10 лямов и даже больше... :lol:

Жанна
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму как они считают. 45 лет минус 23 года будет 22 года. 22 года это 264 месяца. каждый месяц по 15000 тысяч тенге. Это получается 3960 000 тенге. Какие 10 миллионов. Обьясните

1952/доктор СИЗО
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
декаданс:
огда каждый казахстанец к 45 годам запросто накопит 10 лямов и даже больше... :lol:

сказки все это. Больше 15 лет собирались деньги на моем счете. Эти жулики работают так. 3 месяца в году в своем фонде показывают мизерную прибыль. Потом 3-5 месяца сидят в убытках. Остальные месяцы идут по нулям. Вот и вся нехитрая арифметика. Госпожа министр разве не знает об этих махинациях?

Мистер
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жанна:
Не пойму как они считают. 45 лет минус 23 года будет 22 года. 22 года это 264 месяца. каждый месяц по 15000 тысяч тенге. Это получается 3960 000 тенге. Какие 10 миллионов. Обьясните


Ну так они считают еще наверное с доходностью. Если конечно повезет) Помнится у меня в отчетах от ЕНПФ даже было 0% и -%

Аноним
Re: Почему женщины должны копить больше мужчин для досрочного...




Отправлено: 08.01.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если казахстанец будет зарабатывать по 150 тысяч тенге в месяц с 23 лет, то к 45 годам он сможет накопить 10 миллионов тенге на своем пенсионном счету.

15000х12х22=3 960 000. Остальное - процент от ЕНПФ?
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