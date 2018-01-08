/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в Казахстане дорожают овощи		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в Казахстане дорожают овощи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр сельского хозяйства Нуржан Альтаев на своей странице в Facebook объяснил, из чего в Казахстане складывается высокая цена на овощи. Он сразу оговорился, что в задачу ведомства входит развитие сельского хозяйства, а не регулирование цен.
Читать новость

1952/доктор СИЗО
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...




Отправлено: 08.01.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Чё тогда ценам удивляться ,раз на земле никто не хочет работать

слабое возражение. Ну кто мешает вам, спекулянтам взвинтить цены, что бы возместить потери от убыли от пахарей краснопахарских?
В Японии каждое утро торгуют рыбой на аукционах. Завозится товар, разбивается по лотам. Хозяйн ставит свою цену и вбивает в компьютер аукциона. В определенный час открываются торги. Покупатели забирают оптом только товар по минимальной цене и везут в свои магазины. Жадюги срочно вывозят свою рыбу на консервные фабрики, и там получают жалкие крохи. Очень справедливо и узаконено.

§ Добринцофф
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 08.01.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Ну кто мешает вам, спекулянтам взвинтить цены,

Как кто?Такие же соседи спекулянты.Конкуренция батенька.
Профайл

* Victor Yang
Re: Вице-министр сельского хозяйства объяснил, почему в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Такие же соседи спекулянты.Конкуренция батенька.

Щас придёт Маркс и скажет, что это неправда и вы все в сговоре. А самому такой же магазин открыть не даст "директор рынка".
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 1
Всего: 162

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх