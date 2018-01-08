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§ NG.kz
Невозможно купить билет на поезд!!!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31046
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Появилась необходимость приобрести билет на поезд заранее, в феврале. Решил воспользоваться электронной витриной КТЖ.
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* Victor Yang
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда ехать-то надо? В Астану, например, вполне себе есть места даже на завтра.


[Исправлено: Victor Yang, 08.01.2018 - 14:40]
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365
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!




Отправлено: 08.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
докритиковались, то туалеты воняют то вагоны старые, вот они и обиделись, перестали вас обслуживать.

§ 112
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
112


(Пользователи)
Сообщений: 8598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все скупили, наверное для того, чтобы сделать Сэлфи в туалете..
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гость
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!




Отправлено: 08.01.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кажется с этой конторой что то не так совсем, пора бы ими заняться соответствующими органами

§ 112
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
112


(Пользователи)
Сообщений: 8598
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покатайтесь теперь на Лазе, без туалета, с короткими остановками у остановок по трассе около деревень..
Или около логов и деревьев..
Ну и комары же там как слоны!
Сразу облепляют тебя со всех сторон..
А сейчас дедушка Мороз..
Туалет в вагоне раем покажется..
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§ ArhangelLEX
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
ArhangelLEX


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 14.02.14
Отправлено: 08.01.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а зачем мне завтра, мне в феврале надо, читай внимательно
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§ шолом рубашкин
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1169
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 08.01.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://m.tickets.kz
Билеты без проблем постоянно покупаю на авиа. Дешевле чем в кассе на копейки права, но дешевле. Никогда пролем не было. И места всегда есть.
Там и жд есть
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* Victor Yang
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ArhangelLEX:
мне в феврале надо

Там с сайтом что-то, а не с местами. Возможно, ещё не составлено расписание.
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§ ArhangelLEX
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
ArhangelLEX


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 14.02.14
Отправлено: 08.01.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там с сайтом что-то, а не с местами. Возможно, ещё не составлено расписание.

Расписание должно быть уже давно составлено, изменения то ведь уже произошли, и на январь спокойно можно найти места
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§ ArhangelLEX
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
ArhangelLEX


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 14.02.14
Отправлено: 08.01.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В техничке сказали что с сайтом все норм
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* Victor Yang
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ArhangelLEX:
В техничке сказали что с сайтом все норм

А в 105 что говорят? Не верю я, что разобрали все билеты именно на февраль.

[Исправлено: Victor Yang, 08.01.2018 - 14:58]
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§ ArhangelLEX
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
ArhangelLEX


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 14.02.14
Отправлено: 08.01.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продажа билетов на февраль месяц закрыта!!! Вот что ответили...Цитата:
Victor Yang:
А в 105 что говорят? Не верю я, что разобрали все билеты именно на февраль.
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* Victor Yang
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.01.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ArhangelLEX:
Продажа билетов на февраль месяц закрыта!!! Вот что ответили...

В смысле - она ещё не открывалась, продажа эта?
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§ Сергей_я
Re: Невозможно купить билет на поезд!!!
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2318
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 08.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Покатайтесь теперь на Лазе, без туалета, с короткими остановками у остановок по трассе около деревень..

ЛАЗы давно уже не ходят на большие расстояния. Так что можно и потерпеть.
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