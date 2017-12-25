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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 627 из 627«1...625626627
§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10094
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.12.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
О боже - это чего

Похоже, редакторы какого-то нашего канала "скреативили" и с заставкой выплывает такой Дед Мороз. Ну или фотожаба.
А, нет. Это наряженные люди на заднем фоне:




[Исправлено: Victor Yang, 25.12.2017 - 10:27]
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1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве телефонного вызова или будильника на своем телефоне. :-) :-( ;-) :lol: 8-) :-o :oops: :-P :-x

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже кое что начинаю прикупать на встречу нового и неизведанного Нового года..

9a498c22dbca.jpg
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как гуся думаем запечь то..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше..
На исходе второго дня с шубой то, пора к завершению..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10094
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашёл на российском развлекательном ресурсе:

Цитата:
Вот такая хрень несколько месяцев, пкск пофиг, говорят «ну держится же» Казахстан город Рудный Улица Ленина 159 3 подъезд (первый этаж)



Хотелось бы знать мнение - есть повод для беспокойства?

[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2018 - 14:14]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно первый этаж.
Обычное явление при постоянных затопах, там где то вода снизу течет в подвале и просадка пошла..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10094
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что с новым номером НГ? Какая-то подозрительная тишина на сайте.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт вообще глючить стал, что на планшете что на сотке.
Нажимаешь на статью или на форум, подпрыгивает всякий раз и отправляет на рекламу и всплывающие окна..
И так по три раза..
Уже в е рекламы наизусть выучил..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В смысле, чувствуется жесточайший кризис..
Но что поделаешь, выживать как то нужно, лапками то толкаться и быть настоящим хищником, среди таких же..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мое удивление и восхищение в том числе вызывает сайт О.
По началу многие людишки рекламщики не понимали в чем дело и думали от него отшатнутся, но куда?
Народишко любит бесплатный раннее сайт О..
Он читает его..
И потому деньги в огромном количестве начали поступать на счета сайта О..
Очень хорошо продуманная тактика их менегерами, которая начала давать миллиарды..
Кстати я сам там в месяц оставляю 7 с половиной тысяч тенге..
Тоже противился и ломался поначалу но, начав давать, увидел и плюсы в том числе, которые перекрывают эти минусы..
И плюс, троллей там стало в разы меньше..
Что странно, но многочисленных троллей это тоже отпугнуло или теперь они обязаны платить за свои левые объявления так же..
Как я вам раннее и говорил, что нужны рекламы и чем больше тем лучше, теперь нужно задуматься еще над одним, монетизированием троллей, если таковые останутся..
Пусть пишут от разных имен, но платят за каждое..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3932
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.01.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что с новым номером НГ? Какая-то подозрительная тишина на сайте.

новый номер газеты завтра обещали в киоске, значит и сайт обновится ночью сегодня
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3932
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.01.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.01.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем временем газ на "Промбаза-7" 75 тенге
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