112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9401





(Пользователи) Сообщений: 8574

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:42 Мое удивление и восхищение в том числе вызывает сайт О.

По началу многие людишки рекламщики не понимали в чем дело и думали от него отшатнутся, но куда?

Народишко любит бесплатный раннее сайт О..

Он читает его..

И потому деньги в огромном количестве начали поступать на счета сайта О..

Очень хорошо продуманная тактика их менегерами, которая начала давать миллиарды..

Кстати я сам там в месяц оставляю 7 с половиной тысяч тенге..

Тоже противился и ломался поначалу но, начав давать, увидел и плюсы в том числе, которые перекрывают эти минусы..

И плюс, троллей там стало в разы меньше..

Что странно, но многочисленных троллей это тоже отпугнуло или теперь они обязаны платить за свои левые объявления так же..

Как я вам раннее и говорил, что нужны рекламы и чем больше тем лучше, теперь нужно задуматься еще над одним, монетизированием троллей, если таковые останутся..

Пусть пишут от разных имен, но платят за каждое..