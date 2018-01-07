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≡ Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета возмущены состоянием пассажирских поездов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета возмущены состоянием пассажирских поездов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос санитарных, и не только, удобств в казахстанских поездах обсуждают пользователи Казнета в соцсетях. Они пишут, что поездка в старых вагонах общего и плацкартного типа — это своеобразное испытание на прочность пассажиров.
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§ 112
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шанхай уральская:
Проще простого скотское отношение вАших правителей к вам.

Хм..
То есть если я, специально мимо делаю одно известное дело, и о господи, растираю это дело по стенкам туалета, приговаривая что за это я заплатил, виноваты какие то там Правители?
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Борец с сортиром
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы хоть из ззолота их делайте, все равно загадите. Нет в стране понятия сервис среди компаний и чистоплотность среди народа.

§ Медный
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.01.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

1. если ты растираешь по стенкам и ходишь мимо: то тебе не место в обществе культурных людей, согласен?
2. в поездах вообще-то должны должны убирать. делают это не проводник а специально нанятые тех. работники.
3. Думаю ты должен в кафе и общепите посуду за собой помыть ;-)
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03
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Выходит в его зарплату входит, что ты если мимо нагадишь специально, ему надо убирать за тобой,

именно так, и ещё в самом вагоне поддерживать чистоту

Читатель 1
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда...состояние удручающее, надо, однако, признать..и не только поездов(((. Паровозы - это уже следствие

§ Мишаня
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 08.01.18 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Цитата:
03:

Вы забыли самое главное, еще надо самому толкать вагон. Ну логично же, гадишь-убирай, ешь-мой, едешь-толкай. И баблишко в кассу не забудь отдать. Молодец, 112й, я целиком поддерживаю! Тебе надо в правительство или парламент.
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