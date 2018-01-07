/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК подписал один из самых спорных и бурно обсуждаемых документов страны – поправки в закон о СМИ. Министр информации неоднократно заявлял, что новый закон прогрессивен и актуален. Правозащитники говорили об обратном, используя страшные термины: «крест на казахстанской журналистике» и «конец медиа».
Читать новость

§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.01.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кого Сталин пообещал скинуть в Каспий

и кого же? просвети со ссылочкой на документ :-)
Цитата:
112:
Мы что, с Турцией воевали?

а что ты её вспомнил? больше не кого было? другие государства? другие народы, ну как другие... например, крымских татар?! ;-)
Профайл

§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.01.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Факт - это когда факт, тут и понимать нечего и считаю, что СМИ, несущие информацию в массы, должны руководствоваться только фактами.

Понимаешь ли всё нужно разбирать на примерах...
факт это одно, а вот проведут разъяснение факта и станет "факт с окрасочкой"
Профайл

ТАНОМИ
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
По твоим умозаключениям и у тебя нужно забрать всё и с одним чемоданчиком депортировать из Казахстана куда нибудь в безлюдную тайгу или Сибирь в Россию . Потому что в случае чего ты можешь переметнутся к врагу и предать Казахстан . Объяснять к какому врагу ты можешь переметнуться и в случае чего , тебе надеюсь не надо ?


Надо! К какому врагу Казахстана я могу переметнуться?
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 44
Пользователей: 0
Всего: 44

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх