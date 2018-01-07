Хохол Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа #25







Отправлено: - 21:52 Цитата: ТАНОМИ:

Сплошное невежество!

Невежество у тебя умник . По твоим умозаключениям и у тебя нужно забрать всё и с одним чемоданчиком депортировать из Казахстана куда нибудь в безлюдную тайгу или Сибирь в Россию . Потому что в случае чего ты можешь переметнутся к врагу и предать Казахстан . Объяснять к какому врагу ты можешь переметнуться и в случае чего , тебе надеюсь не надо ? Эт хорошо в сытости и безопасности рассуждать , а коснулось бы тебя , сразу взвыл бы и взмолился взывая к справедливости .