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≡ Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК подписал один из самых спорных и бурно обсуждаемых документов страны – поправки в закон о СМИ. Министр информации неоднократно заявлял, что новый закон прогрессивен и актуален. Правозащитники говорили об обратном, используя страшные термины: «крест на казахстанской журналистике» и «конец медиа».
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§ 112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 17:23
Комментарий удален модератором.
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ТАНОМИ
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
а они помнят прошлое когда были люди первого и второго сорта,


Ну, откровенный бред! Это сейчас, в зависимости от наличия счёта в банке, есть люди 1, 2 и просто безсортица!

коматозник
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Владимир Меньшов: "Вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь

Цитата:
365:
они шовинисты и рашисты,

Та оно не знает ,кто это такой, оно ему не надо., а ты его пытаешься лечить

§ КГСПС
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.01.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
У него своё мнение

Нет у него своего мнения и своего Я, прячется за безликое МЫ.
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Кира
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 18:11
Комментарий удален модератором.

рудничанин
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Нет у него своего мнения и своего Я, прячется за безликое МЫ.


так хохол же писатель, а не читатель.

§ 112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
теперь зададимся вопросом: как бы поволжские немцы встретили подошедших к Волге фашистов? И была ли правильной депортация немцев во избежание удара в спину?

Хех..
Если Америка нападает на Ирак, то она всех арабов у себя в стране в гетто какие то заселяет?
А если на Югославию, в Америке все европейцы потомственные, они себя тоже в гетто пересажают?
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сказки за "100"
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
то она всех арабов у себя в стране в гетто какие то заселяет?

Ты еще скажи что с японцами такого не было во 2 Мировую или что их негры вплоть до 70-80 годов 20го в. ходили в общественные места вместе с "белыми".

ТАНОМИ
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если Америка нападает на Ирак, то она всех арабов у себя в стране в гетто какие то заселяет?


Сплошное невежество!
Почитайте о насильственное перемещение в специальные лагеря около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны. При том что военные действия на территории США не велись.

ТАНОМИ
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
112


Так что, это могло быть преступлением, но это не было ошибкой!

Хохол
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Сплошное невежество!

Невежество у тебя умник . По твоим умозаключениям и у тебя нужно забрать всё и с одним чемоданчиком депортировать из Казахстана куда нибудь в безлюдную тайгу или Сибирь в Россию . Потому что в случае чего ты можешь переметнутся к врагу и предать Казахстан . Объяснять к какому врагу ты можешь переметнуться и в случае чего , тебе надеюсь не надо ? Эт хорошо в сытости и безопасности рассуждать , а коснулось бы тебя , сразу взвыл бы и взмолился взывая к справедливости .

§ 112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
112


(Пользователи)
Сообщений: 8574
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Почитайте о насильственное перемещение в специальные лагеря около 120 тысяч японцев (

Япошек..
Ты меня не удивила..
А почему только немцы?
Кавказцев не?
Кого Сталин пообещал скинуть в Каспий, они то тут причем?
Мы что, с Турцией воевали?
А русских неблагонадежных сколько, а корейцев таких же, а латышей, а украинцев?
Сравнила, они только епошек, а у нас всех практически подозревали в измене Родине и пересажали в концентрационные лагеря!
Переселили их..
Надо же, как тебя обработала пропаганда..
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§ peshexod
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3304
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 07.01.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в Казахстане до сих пор мало кто различает понятия «факты», «мнения» и «оценочные суждения». Во-вторых, иногда для разбирательства требуется время и ресурсы, чтобы понять, соответствуют данная информация действительности или нет.

Факт - это когда факт, тут и понимать нечего и считаю, что СМИ, несущие информацию в массы, должны руководствоваться только фактами.
А если требуется время для установки факта, то так и писать - "Случилось то и то, а почему случилось сообщим позже", а окрашивать на своё усмотрение и капать в мозги люду не надо.
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Таноми
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 22:44
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.01.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
из Казахстана куда нибудь в безлюдную тайгу или Сибирь в Россию

а чё это? походу надо же не отрываться от ненавистного "совка", мало ли территорий в Казахстане :lol: Цитата:
Хохол:
Объяснять к какому врагу ты можешь переметнуться

Цитата:
Хохол:
а коснулось бы

Вот об этом не тебе говорить))
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