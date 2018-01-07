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§ NG.kz
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК подписал один из самых спорных и бурно обсуждаемых документов страны – поправки в закон о СМИ. Министр информации неоднократно заявлял, что новый закон прогрессивен и актуален. Правозащитники говорили об обратном, используя страшные термины: «крест на казахстанской журналистике» и «конец медиа».
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гость
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диана, вы хотите сказать, что депутаты Парламента, принявшие поправки в закон о СМИ слабо разбираются в материи права? Пожалуйте пройти в деп корпус, кто вам запрещает. Насколько известно в той среде достаточно бывших журналистов и они голосовали за. Может вы просто хотели этой статьей просветить наше общество? Зачем, мы и так в курсе. Если вам что то не понятно обратитесь по адресу, т.е., к депутатам от нашей области, по дискутируйте с ними и затем результаты изложите и свои возражения. Получается вы так вот подумали и сразу статью на публику, а где же в вашей статье мнение тех кто эти поправочки принимал и их ответы на ваши обоснованные возражения против них? Без этого статья выглядит однобокой.

§ 112
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
112


(Пользователи)
Сообщений: 8563
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некоторые тролли не граждане Казахстана, открыто тут пропагандируют националистические взгляды, буквально вчера или позавчера это было.
По моему это правильное решение, запретить пропаганду национализма, я только за..
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Гость
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если агент КГБ, в шляпе и плаще за кем-то следит, я могу его сфотать и как своего героя и кумира выложить в инсте?

365
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Некоторые тролли не граждане Казахстана, открыто тут пропагандируют националистические взгляды, буквально вчера или позавчера это было.
По моему это правильное решение, запретить пропаганду национализма, я только за..

они не националисты, они шовинисты и рашисты, они плачут о потерянном, но увы возврата не будет, выросло новое поколение людей, а они помнят прошлое когда были люди первого и второго сорта, когда целые народы объявляли неблагонадежными, забирали все и высылали в степи и в тайгу, потому как их родители, бабушки и дедушки рассказывают о своем прошлом, а в ссср хорошо было только им, вот они плачут по нему, ну и Слава Богу, возврата уже к прошлому не будет, мы не дадим этого зделать.

zass
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 16:21
Комментарий удален модератором.

123
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 16:28
Комментарий удален модератором.

* КГСПС
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.01.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
мы не дадим этого зделать.

А что за МЫ то прячемся? Так и хочется сказать - чья бы корова МЫчала, а ваша лучше бы помолчала.
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рудничанин
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему это правильное решение, запретить пропаганду национализма, я только за..


опять разжигаешь тему национализиа. как обычно

Kairat stayer
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А если агент КГБ, в шляпе и плаще за кем-то следит, я могу его сфотать и как своего героя и кумира выложить в инсте?


Принципе, много чего можете, главное не спугните. Если у него отклеится ус, как в фильме "Бриллиантовая рука", прежде чем сфотографировать, не забудьте сделать замечание, чтобы снимок нормальный получился. Кстати, у него на лбу будет написано что ли, что он агент? Мало ли кто, в плаще со шляпой на голове и в чёрных очках будет за кем то следить, об этом не подумали.

рядовой Райан
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Некоторые тролли ..
По моему это правильное решение, запретить пропаганду национализма, я только за.

Хм...
Пчёлы против мёда?
Забавно!
Сам себя предлагаешь запретить?
Устал сам от себя

Хохол
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А что за МЫ то прячемся? Так и хочется сказать - чья бы корова МЫчала, а ваша лучше бы помолчала.

А зачем человеку рот затыкать ? У него своё мнение , у тебя своё . Или твоё единственно правильное и верное ? Смотришь на таких как ты и понимаешь , как хорошо таким было раньше и как они скучают по тем временам , когда без суда и следствия можно было раз и навсегда человеку закрыть рот .

ТАНОМИ
Re: Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
рашисты


Владимир Меньшов: "Вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии".

Гость
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа




Отправлено: 07.01.18 - 17:16
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Диана ОКРЕМОВА: Новое поле для старых медиа
112


(Пользователи)
Сообщений: 8563
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 17:20
Комментарий проходит проверку.
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