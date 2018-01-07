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§ NG.kz
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Можно будет авторизовать пользователей через базу Egov или через смс. К базе нетрудно подключиться. На следующей неделе будем проводить встречу с интернет-ресурсами и там процедуру расскажем. Сейчас пошагово записывается процедура, инструкция и мы всём разошлём", – сообщили в Комитете информации Министерства.
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777
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только недавно кое кто ужасался что в стране почти не смотрят Каз тв. у всех тарелки . Так почему ушли, никто не спрашивал. Везде лезут, насаждают а потом обижаются. Я уже в машине и местное радио не слушаю по той же причине , благо в смартфонах есть приложение интернет радио , подключай по блютус к магнитоле и слушай. Теперь уже и до интернета добрались! Вы посмотрите на посещаемость сайтов и дискуссии в гос языке, там почти штиль. Ведь есть альтернатива, все ИТАК на тоМ же ЖЖ , ПИКАБУ ну а про соц сети вообще молчу. Как не печально но с сайтами типа НГ ,Тенгри, Нур ,Ювижн придется прощатся :-(

Народный контроль
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 12:57
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 13:05
Комментарий удален модератором.

222
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 14:16
Комментарий удален модератором.

вспомнил
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 14:20
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 14:21
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8563
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
777:
Как не печально но с сайтами типа НГ ,Тенгри, Нур ,Ювижн придется прощатся

Спасибо и тебе..
Очень рад что еще один профессионал Ютьюба, наконец то займется чем нибудь, кроме как писать комментарии днем и ночью на этих сайтах..
Зачем?
Профайл

Kairat stayer
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Палишься не по детски.
Если бы ты, был чутка выше этого, прошел бы стороной, просто усмехнувшись.
А так ...


Реально усмехнулся по детский, но стороной не прошел, некоторые товарищи фильмов насмотрелись, погони, жаргоны блатные, жизнь по понятиям, стрельбы и.т.д. Никакой обиды, просто детский сад какой-то! Цитата:
Директор Пляжа:
А ты что, до сих пор живешь по понятиям?
Поди обидело, что Моше сказал.
Видино его слова тебя затронули, значит в точку попал.

777
Re: В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации...




Отправлено: 07.01.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Спасибо и тебе..
Очень рад что еще один профессионал Ютьюба, наконец то займется чем нибудь, кроме как писать комментарии днем и ночью на этих сайтах..
Зачем?

Не за что Друг. Спасибо . Днем и ночью тут только ты висишь . Желаю тебе наконец то уже стать мудрым и соответствовать своим годам. А не нести ахинею и вспоминать какую то муйню. Займись делом, подмети наконец в подъезде.

§ 112
В МИК рассказали о разработке процедуры авторизации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 8563
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 17:25
Комментарий проходит проверку.
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