Директор Пляжа:

Палишься не по детски.

Если бы ты, был чутка выше этого, прошел бы стороной, просто усмехнувшись.

А так ...

Директор Пляжа:

А ты что, до сих пор живешь по понятиям?

Поди обидело, что Моше сказал.

Видино его слова тебя затронули, значит в точку попал.