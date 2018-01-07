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≡ Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета возмущены состоянием пассажирских поездов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета возмущены состоянием пассажирских поездов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос санитарных, и не только, удобств в казахстанских поездах обсуждают пользователи Казнета в соцсетях. Они пишут, что поездка в старых вагонах общего и плацкартного типа — это своеобразное испытание на прочность пассажиров.
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§ 112
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8563
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.01.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
комментарии

Хех..
Комментарии виноваты что в вагонах пассажиры сами гадят как попало?
А че, ловко сказано..
Наверное комментарии в туалетах строчат, да мимо по одному месту?
Профайл

§ yudjin
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5011
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.01.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вонь и грязь:

ср...ть стали больше, ср...ть стали веселей - вот реальное достижение незалежности!
Хотя проблема стара как народная загадка:
грязное и вонючее на казанском вокзале?
Прально, поезд из Казахстана.

Цитата:
Совдеповец:
Был в Прибалтике, тоже кстати бывший совок, там даже нету углеводородов ввиде нефти и газа,

И еще один пример. Лучшим и чистейшим поездом является белорусский состав Караганда-Барановичи... как умудряются без нефте-газовой иглы так работать и содержать страну в порядке?
А Казахстану требуется ХОЗЯИН !
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тырц-пырц
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вы же в курсе, что Сталин умер, Хрущев тоже, ГУЛАГ закрыт и даже СССР уже развалился! А то едешь в боковушке наверху с ветром северным, прям как в той песне», — возмутилась Zuleikha Mardanova.

а пропаганда-то делает свое дело. Даже к какашкам СССР приплела!

100
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 14:57
Комментарий удален модератором.

коматозник
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Совдеповец:
удивительно, везде чистота и порядок, может поэтому рус.диаспора совсем не стримится на историческую родину.

А у нас тут некоторые даже во сне и по пьяне кричат , что все беды от этого.

Директор Пляжа
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в России, тоже кстати бывший совок, там много углеводородов в виде нефти и газа, но вот что странно и удивительно, везде чистота и порядок, может поэтому рус.диаспора стремится на историческую родину.
И может поэтому КЖД было против российских вагонов в Казахстане, что бы не было, такого разящего отличия от наших.

§ drakon
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наверное комментарии в туалетах строчат,

Марик,точно, на форум НГ. Речь то идёт о поезде
Костанай - Алматы... :lol: :lol: :lol:
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5555
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Караганда-Барановичи

Помню шок и непонимание в глазах проводниц этого поезда когда они услышали от меня вопрос какая розетка у них работает и будет ли работать на остановке? На что мне ответили что все розетки во всех купе (а не в коридоре) работают постоянно. При это по лицам было видно что у них в голове не укладывается что они не могут работать

Директор Пляжа
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну да, рассказывай, прибалты еще те совки были, коими кстати остались до сих пор))

Работаю в КТЖ
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому не нравятся наши вагоны пусть скидывается и покупает за свой счет как раз гуманитарную помощь окажете КТЖ.
Совок не совок от веника больше пользы когда сам за собой убираешь. И еще как говорят Москва не сразу строилась так что терпим может быть до 2030 года поменяют все вагоны на Тальго, и то тут с Тальго опять пассажиры возмущаются что узкие. Лучше наслаждайтесь тем что хоть поезда еще на ходу, а то вообще все на автобусе будет.

365
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работаю в КТЖ:
Кому не нравятся наши вагоны пусть скидывается и покупает за свой счет как раз гуманитарную помощь окажете КТЖ.
Совок не совок от веника больше пользы когда сам за собой убираешь. И еще как говорят Москва не сразу строилась так что терпим может быть до 2030 года поменяют все вагоны на Тальго, и то тут с Тальго опять пассажиры возмущаются что узкие. Лучше наслаждайтесь тем что хоть поезда еще на ходу, а то вообще все на автобусе будет.

меня то же возмущают такие коментарии, как будто из какой то благополучной культурной страны прибыли, ладно если какой англичанин или француз, баре нашлись, ездили в совецкое время на грузовых вагонах, стоя без никаких туалетов, почему то не возмущались.

§ drakon
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работаю в КТЖ:
Лучше наслаждайтесь тем что хоть поезда еще на ходу, а то вообще все на автобусе будет.


Всё будет - на Автобусе,ты работу - потеряеш... :lol: :lol:
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коматозник
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
365:
меня то же возмущают такие коментарии, как будто из какой то благополучной культурной страны прибыли,

Ну да, мы тут многие из СССР прибыли,Благополучной и культурной страны.А Кстати, советские были самым читаемым народом.

§ drakon
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работаю в КТЖ:
Кому не нравятся наши вагоны пусть скидывается и покупает за свой счет как раз гуманитарную помощь окажете КТЖ.

Что? За время Независимости ничему не научились? Только деньги - клянчить... :oops: :oops:
Профайл

35
Re: Ужасающие туалеты, вонь и грязь: Пользователи Казнета...




Отправлено: 07.01.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
А вы не догадываетесь почему такая ситуация???))) (я догадываюсь, но промолчу))

А я догадался))) ТС виноват! НЕ даром 112й предупреждал.
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