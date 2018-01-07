Цитата: Работаю в КТЖ:

Кому не нравятся наши вагоны пусть скидывается и покупает за свой счет как раз гуманитарную помощь окажете КТЖ.

Совок не совок от веника больше пользы когда сам за собой убираешь. И еще как говорят Москва не сразу строилась так что терпим может быть до 2030 года поменяют все вагоны на Тальго, и то тут с Тальго опять пассажиры возмущаются что узкие. Лучше наслаждайтесь тем что хоть поезда еще на ходу, а то вообще все на автобусе будет.

меня то же возмущают такие коментарии, как будто из какой то благополучной культурной страны прибыли, ладно если какой англичанин или француз, баре нашлись, ездили в совецкое время на грузовых вагонах, стоя без никаких туалетов, почему то не возмущались.