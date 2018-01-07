Цитата: 112:

Некоторые тролли не граждане Казахстана, открыто тут пропагандируют националистические взгляды, буквально вчера или позавчера это было.

По моему это правильное решение, запретить пропаганду национализма, я только за..

они не националисты, они шовинисты и рашисты, они плачут о потерянном, но увы возврата не будет, выросло новое поколение людей, а они помнят прошлое когда были люди первого и второго сорта, когда целые народы объявляли неблагонадежными, забирали все и высылали в степи и в тайгу, потому как их родители, бабушки и дедушки рассказывают о своем прошлом, а в ссср хорошо было только им, вот они плачут по нему, ну и Слава Богу, возврата уже к прошлому не будет, мы не дадим этого зделать.