/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной службой в церквях		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной службой в церквях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31036
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 7 января, православные отмечают Рождество. В этом году на входе в главный храм области не расстилали ковровую дорожку, и чиновники с поздравлениями сюда тоже не приезжали. В Константино-Еленинском соборе перед Рождественской ночной службой горели свечи и стояла тишина.
Читать новость

zass
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 11:10
Комментарий удален модератором.

Машенька
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как это так не поздравили чиновники?!Рождество один из главных праздников христиан! Как можно было его проигнорировать?! :-o

любопытный
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Машенька:
Как можно было его проигнорировать?

Курбан же они не проигнорируют,
А новый год и рождество как заявили в талдыкургане - это не их национальный праздник, чё его праздновать.

07
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Машенька:
Да как это так не поздравили чиновники?

дык какжеж так?... дык этажеж прям наказанье Божье... прям кара небесная.... православный празник,бес акиматовской кармы... :-( :lol: :yell: :cry:

07
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы сегодня говорили ребенку, о том, как отвечать себе на вопрос, идти на Рождество в церковь или нет, - поделилась жительница Костаная Инга ОРЛОВА - Если Бог наш создатель, то не пойти - это как пропустить день рождения мамы или папы. Поэтому мы обязательно идем всей семьей
не говорить ребёнку надо,а Библию читать... где Бог-создатель сказал через Евангелиста Матвея:"Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 20)
А где Господь там и Церковь.

Народный контроль
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Машенька:
Как можно было его проигнорировать?!

Назарбаев поздравил...

* drakon
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.01.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Машенька:
! Как можно было его проигнорировать?! :-o

Главная тема Сего Дня - Грязные,вонючие Вагоны - КЖД...
:-o
Профайл

Ээх
Re: Православные Костаная традиционно встретили Рождество ночной...




Отправлено: 07.01.18 - 16:37
Комментарий удален модератором.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 0
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх