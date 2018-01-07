Цитата: - Мы сегодня говорили ребенку, о том, как отвечать себе на вопрос, идти на Рождество в церковь или нет, - поделилась жительница Костаная Инга ОРЛОВА - Если Бог наш создатель, то не пойти - это как пропустить день рождения мамы или папы. Поэтому мы обязательно идем всей семьей не говорить ребёнку надо,а Библию читать... где Бог-создатель сказал через Евангелиста Матвея:"Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18, 20)

А где Господь там и Церковь.