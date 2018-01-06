Серый волк Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе? #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9287

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:15 Это не то, что вы подумали! Просто это ответственные работнеги АБЕЗЕ увидели бордюр не покрашенный на мусорке! Решили что непорядок и срочно его отмывают для покраски в красный цвет! Ну не могут они мимо грязных бордюров проходить!