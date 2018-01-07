Цитата: Других свободных площадей в Мичуринском нет. Отметим, что ни в отдел культуры, ни в акимат жалоб от жителей села по поводу работы или размещения библиотеки в данном здании не поступало. Не, ну почему же сразу нет? Вот отдел управления жуликов - штанопротирателей где сидит, что до них ни жалобы не доходят, ни библиотеками они не обеспокоены?

Нужно очень просто поступить. Попросить добрых дедушек Мороза и Президента вместе немного поработать и сделать детям чудесный рождественский подарок! Библиотеку на место этого мерзостного отдела чиновников - бездельников.

А чиновников отписочников в прокуренную подсобку сауны-борделя с матерящимися асоциальными элементами! Им там самое заслуженное место, отдел языков поближе к языкам!



Так будет справедливее всего, и новогоднее чудо наконец случится и в этом районе!



Из новостей сейчас в Питере ночью девушка пробралась в закрытую библиотеку и взяла там одну единственную книгу. По другим сведениям читала прямо в библиотеке.

Тупые полиционеры, прибывшие на место проникновения, не удосужились названием книги и в протокол его не внесли, но доподлинно известно что сотрудники библиотеки наотрез отказались предъявлять претензии к девушке. Теперь вся страна гадает что это была за книга!



Ну это Питер! Только там возможно собрать полный под завязку БДТ 2января на поэтический вечер Сургановой. и только там 3 января девушки ночью проникают в библиотеку!

И даже питерские коты читают Карла Маркса в оригинале!





Желаю, чтоб у вас в мичуринских и кустанаях, были исключительно такие новости!



Кстати из Севастополя замечательные питерские девушки и музыканты Олеся и Ксения передают большое спасибо форуму НГ за переведенные 1000 рублей от неизвестного пользователя форума!



[Исправлено: Серый волк, 06.01.2018 - 23:08]