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§ NG.kz
А это точно библиотека?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.01.18 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мичуринская сельская библиотека размещена в здании социального общежития, в одноэтажном бараке, на территории которого проживают лица асоциальные, нетрудоустроенные и алкозависимые.
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§ Серый волк
Re: А это точно библиотека?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.01.18 - 01:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Других свободных площадей в Мичуринском нет. Отметим, что ни в отдел культуры, ни в акимат жалоб от жителей села по поводу работы или размещения библиотеки в данном здании не поступало.
Не, ну почему же сразу нет? ;-) Вот отдел управления жуликов - штанопротирателей где сидит, что до них ни жалобы не доходят, ни библиотеками они не обеспокоены?
Нужно очень просто поступить. Попросить добрых дедушек Мороза и Президента вместе немного поработать и сделать детям чудесный рождественский подарок! Библиотеку на место этого мерзостного отдела чиновников - бездельников.
А чиновников отписочников в прокуренную подсобку сауны-борделя с матерящимися асоциальными элементами! Им там самое заслуженное место, отдел языков поближе к языкам!

Так будет справедливее всего, и новогоднее чудо наконец случится и в этом районе! ;-)

Из новостей сейчас в Питере ночью девушка пробралась в закрытую библиотеку и взяла там одну единственную книгу. По другим сведениям читала прямо в библиотеке.
Тупые полиционеры, прибывшие на место проникновения, не удосужились названием книги и в протокол его не внесли, но доподлинно известно что сотрудники библиотеки наотрез отказались предъявлять претензии к девушке. Теперь вся страна гадает что это была за книга!
:lol: :lol:
Ну это Питер! Только там возможно собрать полный под завязку БДТ 2января на поэтический вечер Сургановой. и только там 3 января девушки ночью проникают в библиотеку!
И даже питерские коты читают Карла Маркса в оригинале!


Желаю, чтоб у вас в мичуринских и кустанаях, были исключительно такие новости!

Кстати из Севастополя замечательные питерские девушки и музыканты Олеся и Ксения передают большое спасибо форуму НГ за переведенные 1000 рублей от неизвестного пользователя форума!

[Исправлено: Серый волк, 06.01.2018 - 23:08]
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