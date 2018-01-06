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§ NG.kz
Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день! Уважаемые руководители ТОО «АБЗ плюс», будьте добры, обеспечьте своим работникам нормальные условия для работы.
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§ Серый волк
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.01.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не то, что вы подумали! Просто это ответственные работнеги АБЕЗЕ увидели бордюр не покрашенный на мусорке! Решили что непорядок и срочно его отмывают для покраски в красный цвет! Ну не могут они мимо грязных бордюров проходить! :lol:
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правп
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?




Отправлено: 06.01.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работников теперь полиция обязана поймать и наказать :-x

§ Серый волк
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 07.01.18 - 01:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
теперь полиция обязана поймать и наказать

Или наградить. Что-то одно из двух! :lol:
Профайл
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