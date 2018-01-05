Цитата: Особую радость доставляет то, что модель ее, Nissan Juke, - последняя, которую выпустили несколько лет назад. Теперь таких «Бусинок» с особым шармом уже не выпускают, а у Алины она есть!

Перечитал несколько раз, так что в этой машине такого, что таких не выпускают?

Эта модель отлично производится. И даже скажу больше, в РФ продается официально. Приезжайте, обновляйте!