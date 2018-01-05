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§ NG.kz
«Я и моя машина». «Бусинка» с шармом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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ХХХ
Re: «Я и моя машина». «Бусинка» с шармом




Отправлено: 05.01.18 - 07:27
Комментарий удален модератором.

§ Мишаня
Re: «Я и моя машина». «Бусинка» с шармом
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 06.01.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Особую радость доставляет то, что модель ее, Nissan Juke, - последняя, которую выпустили несколько лет назад. Теперь таких «Бусинок» с особым шармом уже не выпускают, а у Алины она есть!

Перечитал несколько раз, так что в этой машине такого, что таких не выпускают?
Эта модель отлично производится. И даже скажу больше, в РФ продается официально. Приезжайте, обновляйте!
Профайл

ХХХ
Re: «Я и моя машина». «Бусинка» с шармом




Отправлено: 06.01.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Бусинка то 08 регион с Джамбульской обл. :-o

водила
Re: «Я и моя машина». «Бусинка» с шармом




Отправлено: 06.01.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
... а в багажнике помещается все, что нужно для пикника, рыбалки и выездов на природу...

охоту забыла, по бездорожью.
все участники деляют это.

§ Мишаня
Re: «Я и моя машина». «Бусинка» с шармом
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 06.01.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водила:
а в багажнике помещается все, что нужно для пикника, рыбалки и выездов на природу

Да, "джентельменский набор" точно в багажник этой модели влезет.
Профайл

Гость
«Я и моя машина». «Бусинка» с шармом




Отправлено: 07.01.18 - 00:20
Комментарий проходит проверку.
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