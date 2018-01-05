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≡ Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило потребителей газа в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило потребителей газа в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце 2017 года костанайцам наконец-то вернули переплату за поправочный газовый коэффициент. Схема перерасчета до последнего оставалась тайной. Предполагалось, что все станет ясно после получения декабрьских квитанций, но не тут-то было.
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Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чихать они хотели на потребителей!

§ dandiv
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
частный дом с центральным отоплением? (что-то малое потребление газа в зимние месяца)
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Аноним
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
что-то малое потребление газа в зимние месяца

В таблице указано не потребление, а прибавка к потреблённому объёму в соответствии с коэффициентом.

§ dandiv
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
В таблице указано не потребление, а прибавка к потреблённому объёму в соответствии с коэффициентом.

Аааа, извините :oops: Что-то не сообразил ;-)
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§ olegggon
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У аймака свои законы. Кинули обглоданную кость, нате, жуйте.
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nik58
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Веселая вообще во всем система,обмануть,обжулить,обобрать 8-)

Дмитрий
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
nik58, с другими компаниями как с газом, больше не замечал тех, которые так поступают со своими клиентами, их большая часть занимается работой с недобросовестными потребителями. По ценообразованию другая история... а так в основном с Вами согласен.

nik58
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я не о частностях,в целом,а так и про энергетиков и много про кого можно вспомнить ! :lol:

гость
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"судом была определена сумма, подлежащая возврату на лицевые счета потребителей"
Нужно смотреть точную формулировку в решении суда, и если она такая, то все верно (юридически) исполнено решение и все претензии к судье, и желающим вернуть все переплаченное - персонально иск Аймаку придется заявлять.
Так получается у нас.

Рулон Обоев
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так будет всегда судари мои , нас возвращают в каменный век!

Гражданин РК 2
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужик молодец, не поленился же, а так нам всем надо навестить Аймак

архимед
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляет то, что страх вообще потерял Газаймак, несмотря на проверки прокурора города, прокурора области! Начальник Аймака прикрывается своими связями?

§ Серый волк
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9287
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.01.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
чихать они хотели на потребителей!

Просто на потребителе есть карман! Это единственное место потребителя, которое эти газаймакаки очень любят! Это ведь так хорошо - залезть в карман! К сожалению других мыслей у них нет, ну так скажем в силу их уровня на эволюционной лестнице. :-)
Они ещё не знают! Что дымоходы, прочистку которых они с вонючими бумажками навязывали потребителям за денюжку из кармана, по законам физики имеют чудесное свойство расширяться!
То есть если гражданина пользуется газом в своей плита-млита, то дымохода от нагревания расширяется! И нужно брать очень ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ за расширение дымоходов! :lol: Чистить то расширенный дымоход нуно больше!
:lol:

Знаете чем этот газкаймак отличается от акимата?
Просто любит карман потребителя, а на остального потребителя как вы изволили "чихает" ну ещё наверное плюёт.
А вот акимат, который для того вроде и посажен, чтоб отстаивать городские интересы и права жителей города, кормится не столько из кармана, сколько из кормушки бюджет! Из которой очень удобно извлекать разные бордюры, то гранитные, то покрашенные. А на жителей города им плевать и чихать целиком, пусть их газаймакаки обчихивают и обкарманивают. Их бордюренные акиматские величества это не касается! :-)

В общем и целом можно сказать, что потребители стоят обчиханные и оплеванные ровно с двух сторон. :lol: НО есть БООЛЬШАЯ РАЗНИЦА! :lol:
Потребитель этого газмакака видит (в квитанции постоянно) А акимат вообще пустое место. От него же ничего не зависит, ничего он сделать не может, и ничего с контролем жуликантропов на ресурсах делать не желает. То есть акимат можно представить себе пустым местом! Могли бы хоть для приличия пролепетать что-то в отношении этого жуликоватого монополиста, хоть грамм добрых слов заработали, но они просто своим акиматом настолько далеки от народа и настолько пусты абсолютно пустым местом!
Причём настолько пустым, что там вместо здания, куда смотрят неправильные дед морозы, не просто пустота, а дырка! Эдакая дырка от бублика размером с бывший обком партии!
В общем валяется эта дырка зловоная с болотом булькающим, тишина и вокруг трахтор скребёт брусчатку со скрежетом, и жоповозки за 23 миллоны тихо пыхтят по непонятной причине для пустоты двигатели прогревают! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 06.01.2018 - 20:27]
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