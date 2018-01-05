Серый волк Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило... #13





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9287

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:06 Цитата: ...:

чихать они хотели на потребителей!

Просто на потребителе есть карман! Это единственное место потребителя, которое эти газаймакаки очень любят! Это ведь так хорошо - залезть в карман! К сожалению других мыслей у них нет, ну так скажем в силу их уровня на эволюционной лестнице.

Они ещё не знают! Что дымоходы, прочистку которых они с вонючими бумажками навязывали потребителям за денюжку из кармана, по законам физики имеют чудесное свойство расширяться!

То есть если гражданина пользуется газом в своей плита-млита, то дымохода от нагревания расширяется! И нужно брать очень ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ за расширение дымоходов! Чистить то расширенный дымоход нуно больше!





Знаете чем этот газкаймак отличается от акимата?

Просто любит карман потребителя, а на остального потребителя как вы изволили "чихает" ну ещё наверное плюёт.

А вот акимат, который для того вроде и посажен, чтоб отстаивать городские интересы и права жителей города, кормится не столько из кармана, сколько из кормушки бюджет! Из которой очень удобно извлекать разные бордюры, то гранитные, то покрашенные. А на жителей города им плевать и чихать целиком, пусть их газаймакаки обчихивают и обкарманивают. Их бордюренные акиматские величества это не касается!



В общем и целом можно сказать, что потребители стоят обчиханные и оплеванные ровно с двух сторон. НО есть БООЛЬШАЯ РАЗНИЦА!

Потребитель этого газмакака видит (в квитанции постоянно) А акимат вообще пустое место. От него же ничего не зависит, ничего он сделать не может, и ничего с контролем жуликантропов на ресурсах делать не желает. То есть акимат можно представить себе пустым местом! Могли бы хоть для приличия пролепетать что-то в отношении этого жуликоватого монополиста, хоть грамм добрых слов заработали, но они просто своим акиматом настолько далеки от народа и настолько пусты абсолютно пустым местом!

Причём настолько пустым, что там вместо здания, куда смотрят неправильные дед морозы, не просто пустота, а дырка! Эдакая дырка от бублика размером с бывший обком партии!

В общем валяется эта дырка зловоная с болотом булькающим, тишина и вокруг трахтор скребёт брусчатку со скрежетом, и жоповозки за 23 миллоны тихо пыхтят по непонятной причине для пустоты двигатели прогревают!



[Исправлено: Серый волк, 06.01.2018 - 20:27]