NG.kz Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер» просят казахстанцы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:05 "Людям трудно отдавать две трети зарплаты за арендное жилье. И такая ситуация не только в Семее, но и в Костанае, Петропавловске и других регионах. Высокий уровень доходов только в Астане и Алматы. А к остальным городам нужно подходить избирательно, чтобы больше людей смогли воспользоваться государственной поддержкой по приобретению жилья"

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