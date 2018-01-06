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§ NG.kz
Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер» просят казахстанцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.18 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Людям трудно отдавать две трети зарплаты за арендное жилье. И такая ситуация не только в Семее, но и в Костанае, Петропавловске и других регионах. Высокий уровень доходов только в Астане и Алматы. А к остальным городам нужно подходить избирательно, чтобы больше людей смогли воспользоваться государственной поддержкой по приобретению жилья"
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Народный контроль
Re: Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер»...




Отправлено: 06.01.18 - 12:05
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер»...




Отправлено: 06.01.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да какие проблемы))), конечно - средняя зарплата по рк 149 тыс ))) (статистика говорит, значит так и есть)

§ 112
Re: Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер»...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Строительные фирмы наконец то начали попадать, увлекая за собой банки?
Если так и дальше пойдет, никакого первоначального взноса не потребуется..
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шутка юмора
Re: Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер»...




Отправлено: 06.01.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу проблемы :-x Всё равно в кредит берётся, так почему бы и первоначальный сбор не в кредит взять? нормальная практика. Ну или снимай дальше, если и на это не способен.

§ seroff
Re: Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер»...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.01.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не пойму бюджету каждые пол года зп поднимают на них и ровняются ,а я 85000 с натягом имею и где хлопоты о народе ?главное чтобы депутаты с министрами не подавились за границей !
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noneim
Re: Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер»...




Отправлено: 06.01.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страна бюджетников, полицейских, военных.

§ 112
Re: Снизить первоначальный взнос для участия в «Нурлы жер»...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
noneim:



Отправлено: 06.01.18 - 21:10
страна бюджетников, полицейских, военных

Чем тебе не нравятся учителя, врачи, наши дети, 18ти летние пасанята?
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