Цитата: Гуру:

действительно высочайшие профессионалы своего дела, вот к ним и относятся журналисты НГ

Ну вот..

То самое Нурлыкунство в действии, только в вашу, товарищи журналисты, сторону и вы это ох как любите..

Но..

Почему то то же самое вы не любите, когда нурлыкунят кому либо другому, не из вашей братии..

Это что, профессиональная зависть?

Ведь что получается, когда нурлыкунят кому то, вы это со своими близкими комментаторами пытаетесь поднять на смех..

А как только вам..

Это даже приветствуется, нурлыкунство в вашу сторону и пусть о Господи, кто нибудь над этим посмеется!

Ну вот как к вам серьезно относиться?