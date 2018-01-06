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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31032
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, чем занимаются журналисты - задают вопросы. Не личные. В интересах общества. Кажется, это так просто. На самом же деле уже давным давно корреспонденту нельзя просто позвонить и о чем-либо даже очень актуальном спросить начальника управления, департамента, отдела ЖКХ.
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§ 112
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток
112


(Пользователи)
Сообщений: 8552
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гуру:
действительно высочайшие профессионалы своего дела, вот к ним и относятся журналисты НГ

Ну вот..
То самое Нурлыкунство в действии, только в вашу, товарищи журналисты, сторону и вы это ох как любите..
Но..
Почему то то же самое вы не любите, когда нурлыкунят кому либо другому, не из вашей братии..
Это что, профессиональная зависть?
Ведь что получается, когда нурлыкунят кому то, вы это со своими близкими комментаторами пытаетесь поднять на смех..
А как только вам..
Это даже приветствуется, нурлыкунство в вашу сторону и пусть о Господи, кто нибудь над этим посмеется!
Ну вот как к вам серьезно относиться?
Профайл

zass
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 22:36
Комментарий удален модератором.

zass
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
нурлыкунство

это сразу видно, попадая сюда :lol:
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