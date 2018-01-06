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§ NG.kz
Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.18 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное, чем занимаются журналисты - задают вопросы. Не личные. В интересах общества. Кажется, это так просто. На самом же деле уже давным давно корреспонденту нельзя просто позвонить и о чем-либо даже очень актуальном спросить начальника управления, департамента, отдела ЖКХ.
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§ Медный
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1575
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.01.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Почему вы к столу покупаете морскую рыбу, а не озерного местного карася?

"отец народа" сказал карася брать! чего не понятного? :lol:
Профайл

Балдырган
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в обиду, но журналисты (особенно, отдельных сми) сами себя и дискредитировали. Научились бы давать материалы объективно, охотнее бы чиновники шли на контакт. Но, нет же... Даже при наличии железобетонных фактов надо ввернуть в статью свое поверхностное, ехидное умозаключение, которое сводит на нет всякую претензию на объективность. Или выдергивают из общей картины только жареное, желтенькое желательно... ну чтобы газета продавалась и реклама шла. Потом еще обижаетесь. И виноватых ищете.

§ 112
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток
112


(Пользователи)
Сообщений: 8544
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что там про власть то писать..
Вы сами то хоть на вопросы народишка отвечаете?
Сами вступаете в хотя бы в письменную связь с тем, кто рангом пониже?
Сами даете себя критиковать, хоть немного, а не сразу за это в бан?
Сами реагируете и на других в том числе, кроме своих любимчиков, которые стоят по рангу рядом ближе к вам?
Очень уважаю вас как человека, но как журналист, вы в этом случае сами не понимаете, о чем вы говорите..
Почему это только Они должны реагировать на кого то, почемы не вы например тоже?
Профайл

Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:
обязан

Он обязан исполнять возложенные на него работодателем (государством) обязанности.
А что для их исполнения требуется - из совершенно другой плоскости вопрос.

Серж
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и шо вы хотите? В ...Стане же живем,спасибо и на том.Ментальность не предусматривает несогласие,разве,что у мизерного продвинутого процента.Сосредоточтесь на рыбацком и ресторанном обозрении.Вот еще благотворительность хорошая тема.

Хохол
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт как то все насмотрелись всего Западного и ненавистных Американцев и тоже захотелось демократии ? А ни чё что мы наследие и продукт СССР . Из советского периода всеобщей секретности и засекреченности захотели тут же и сразу гласности и демократии ? Правильно делают что скрывают , от того что всё будет открыто что то изменится ? Народу в большинстве своём наплевать и нет интереса к тем вещам которые известны , а журналисты хотят ещё больше ответов и информации , думая что эта открытость что то изменит . К тому же извините на дурацкие вопросы какие можно ожидать ответы ? Такие же дурацкие . Кому они нужны эти ответы ? Цитата:
почему в области, где выпускают машины, ни один чиновник не ездит на местном авто.
Эт же не вопрос а провокация , и неужели журналисты думают что чиновники такие дураки , что б отвечать на провокационные вопросы ? Местные авто не соответствуют амбициям , запросам и статусу госслужащих . Это хотят услышать вопрошающие ?

§ 112
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток
112


(Пользователи)
Сообщений: 8544
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Балдырган:
. Или выдергивают из общей картины только жареное, желтенькое желательно... ну чтобы газета продавалась и реклама шла. Потом

Хех..
А вот это верно..
Кому как не журналистам Нашей Газеты известно, что их Уважаемые комментаторы, только и делают то, что обзывают акимов, а это наша власть, других чиновников, анонимно, всякими грязными словами и оскорблениями и это как само собой разумеющееся?
Ну выйди ты как мушчина, скажи ему в лицо, что ж прикрываться, пользуясь тем, что тебя защищает Наша Газета?
Профайл

§ 112
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток
112


(Пользователи)
Сообщений: 8544
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, журналисты сами вопрошая порой, частенько ждут провокации, даже если ее нет, они начинают додумывать..
Например простое поздравление с Рождеством, что в том такого?
Поздравил однажды я журналистов одного СМИ с этим и всех их близких, так что же вы думаете?
Журналисты и их близкие сказали Это провокация и нам от тебя ничего такого не надо!
Ну и забанили на всякий случай..
Я это к тому, что даже если журналистам отвечать открыто и с душой и с сердцем, вы и в этом найдете что то свое, и все перевернете..
Как, как вам отвечать?
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неан
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
"отец народа" сказал карася брать!

"карась" на жаргоне совецкой милиции неопытный гражданин, чаще законопослушный, сделать с котрым можно ВСЕ! енго?

неан
Re: Галина КАТКОВА: Зарегулированный сток




Отправлено: 06.01.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
их Уважаемые комментаторы, только и делают то, что обзывают акимов, а это наша власть, других чиновников, анонимно, всякими грязными словами и оскорблениями и это как само собой разумеющееся?

судить их надо
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