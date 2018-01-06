Чёт как то все насмотрелись всего Западного и ненавистных Американцев и тоже захотелось демократии ? А ни чё что мы наследие и продукт СССР . Из советского периода всеобщей секретности и засекреченности захотели тут же и сразу гласности и демократии ? Правильно делают что скрывают , от того что всё будет открыто что то изменится ? Народу в большинстве своём наплевать и нет интереса к тем вещам которые известны , а журналисты хотят ещё больше ответов и информации , думая что эта открытость что то изменит . К тому же извините на дурацкие вопросы какие можно ожидать ответы ? Такие же дурацкие . Кому они нужны эти ответы ? Цитата: почему в области, где выпускают машины, ни один чиновник не ездит на местном авто. Эт же не вопрос а провокация , и неужели журналисты думают что чиновники такие дураки , что б отвечать на провокационные вопросы ? Местные авто не соответствуют амбициям , запросам и статусу госслужащих . Это хотят услышать вопрошающие ?