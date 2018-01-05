Цитата: Моше:

Настоящая атмосфера праздника, настоящая культура, настоящие традиции, не чета вашим обжираловкам суррогатным пойлом, с майонезными салатами, синюшними курями и блевотно-отстойными, деградировавшими голубыми огоньками со "звездами" эстрады 20-30-и летней давности.

P.S. Заканыч, курей уже доел?

эх, дорогой мой земляк, не знаю как ты, а я вырос в деревне, какая у нас была культура? ДК танцы, перед танцами и во время танцев барматуха, драки, пьяные свадьбы, проводы, после первого стола самогон, после третьего стола драки толпой, частушки типа "эх мать перемать, ты кому дала е...ть?"даже когда вспоминали свадьбы говорили скучная была свадьба даже драки не было, на другой день похмелка, примеренние, объятия слезы, потом ходили ряжеными по дворам тех кто был на свадьбе ловили курей, потом лапша опять самогон и так три дня, а нам здесь про оперы, симфонии, балеты, бетховены, да не наше это, чуждое нам, у нас своя культура ни чем не хуже их приглаженой, грубо за то честно и духовно.