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§ NG.kz
В Вену на новогодние праздники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нашей семьи традиция: каждый год 1 января мы смотрим телевизионную трансляцию новогоднего концерта Венского филармонического оркестра. Польки, мазурки, венские вальсы, марши семейства Штраусов, Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта и других австрийских композиторов как нельзя лучше создают атмосферу праздника.
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было не интересно
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 05.01.18 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни о чем, называется, ни одной привязки хотя бы к ценам, как будто посмотрела по телевизору без звука и пересказала нам, без звука и запаха, всегда удивлялся людям которые, где то бывают и такое чувство что там они находились с закрытыми глазами, ушами и носом.

Николай
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 05.01.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, мой земляки, из нашей деревни простые скотники, механизаторы, доярки, они приобщились к новой культуре, ходят на балеты, оперы, слушают дома бетховена? мы ведь выросли в одной деревне и они так же как и я не были приобщены и не любили такое искусство, просто интересно.

07
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 05.01.18 - 19:43
Комментарий удален модератором.

07
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 05.01.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
Вот интересно, мой земляки, из нашей деревни простые скотники, механизаторы, доярки, они приобщились к новой культуре, ходят на балеты, оперы, слушают дома бетховена?

ну а чё твоЙ земляки скотники,механизаторы,доярки ходят не поднимая голову к звёздам?
да, картиные галереи далеко,но есть книги по исскуству и интернет с массой картин... да,оперные и симфонические театры далеко,но есть литература и ютуб...

Николай
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 05.01.18 - 21:24
Комментарий удален модератором.

365
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
ну а чё твоЙ земляки скотники,механизаторы,доярки ходят не поднимая голову к звёздам?
да, картиные галереи далеко,но есть книги по исскуству и интернет с массой картин... да,оперные и симфонические театры далеко,но есть литература и ютуб...

это надо родиться католиком или протестантом, что бы эта культура впиталась с молоком матери с храмов, детских сказок, легенд, в сытости, а если ты вырос в совецкой культуре безбожия, грязи и голода, то это бесполезно, остается только притворяться что понимаешь и любишь эту культуру

ТАНОМИ
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
было не интересно:
ни о чем, называется, ни одной привязки хотя бы к ценам,


Кому как! А мне показалось - красочно и зримо! А цены зачем? Во сколько оцените " пушистые елочки, запах рождественской выпечки, свечей и пунша"?

§ Моше
Re: В Вену на новогодние праздники
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 06.01.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящая атмосфера праздника, настоящая культура, настоящие традиции, не чета вашим обжираловкам суррогатным пойлом, с майонезными салатами, синюшними курями и блевотно-отстойными, деградировавшими голубыми огоньками со "звездами" эстрады 20-30-и летней давности.
P.S. Заканыч, курей уже доел?
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365
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Настоящая атмосфера праздника, настоящая культура, настоящие традиции, не чета вашим обжираловкам суррогатным пойлом, с майонезными салатами, синюшними курями и блевотно-отстойными, деградировавшими голубыми огоньками со "звездами" эстрады 20-30-и летней давности.
P.S. Заканыч, курей уже доел?

эх, дорогой мой земляк, не знаю как ты, а я вырос в деревне, какая у нас была культура? ДК танцы, перед танцами и во время танцев барматуха, драки, пьяные свадьбы, проводы, после первого стола самогон, после третьего стола драки толпой, частушки типа "эх мать перемать, ты кому дала е...ть?"даже когда вспоминали свадьбы говорили скучная была свадьба даже драки не было, на другой день похмелка, примеренние, объятия слезы, потом ходили ряжеными по дворам тех кто был на свадьбе ловили курей, потом лапша опять самогон и так три дня, а нам здесь про оперы, симфонии, балеты, бетховены, да не наше это, чуждое нам, у нас своя культура ни чем не хуже их приглаженой, грубо за то честно и духовно.

Михалыч
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 14:37
Комментарий удален модератором.

zas
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
не чета вашим обжираловкам суррогатным пойлом, с майонезными салатами, синюшними курями и блевотно-отстойным

самокритика чувствуется, молоток.

неан
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вино здесь льется рекой, а жареный цыпленок, картофель, сосиски, шницель и салаты будут выше всех здоровая обжираловка? да от одного цыпленка можно панкреатит на всю жизнь заиметь. и потом НГ - семейный праздник.

07
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 15:00
Комментарий удален модератором.

ога
Re: В Вену на новогодние праздники




Отправлено: 06.01.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Настоящая атмосфера праздника, настоящая культура, настоящие традиции,


ога, не был но знаю.
из той оперы.
сьеди хоть сначала хоть раз в Европу.
потом рассуждай.
по картинкам он увидел культуру, традиции, атмосферу.
смешной.,
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