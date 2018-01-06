112 Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе? #6





(Пользователи) Сообщений: 8544

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:38 Господи..

Вот они, профессионалы Ютьюба..

Во первых подглядывать и тем более фотографировать не этично.

Во вторых, к тому же стыдно, даже пользуясь тем что ты анонимно все это высматриваешь..

И в третьих, нужно было к ним и обратиться, прямо в глаза и с честным сердцем, а не показывать свой как его там, вуареризм на всю планету..

У самого таких проблем что ли никогда не было?