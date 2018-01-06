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§ NG.kz
Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.01.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день! Уважаемые руководители ТОО «АБЗ плюс», будьте добры, обеспечьте своим работникам нормальные условия для работы.
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§ vbn
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 940
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 06.01.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрепить за группой лиц биотуалет , ну или на худой конец памперс .
Профайл

Народный контроль
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?




Отправлено: 06.01.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятное дело что у человека есть и естественные надобности. Надобно обеспечить людей биотуалетами. Радует что работники АБЗ плюс, ходят справлять нужду в места сбора мусора. А наши любители пива и рюмок справляют нужду в своих подъездах.

Местный
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?




Отправлено: 06.01.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть писают иначе где брать народные новости)))

Евгений
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?




Отправлено: 06.01.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый 2018 год встретил пассажиров рейса Аулиеколь - Костанай, маленьк неприятностю .2 января 2018г в 19часов 40 минут недоезжая города Костанай, случилась поломка автобуса с 26 пассажирами. На удачу через 10=15 минут подьехал дорожный патруль 159 маршрута. Полицейские увидев автобус с включеным аварийным сигналом, остановились узнать в чем причина?! Узнав ойчто автобус далее следовать по тех.неисправности неможет. Сразу же приступили к отправке пассажиров до города , попутными авто. Инспектора четко и быстро пересадили людей в попутные авто. Практически все у кого было хоть одно свободное место, неотказали в .Большое спасибо сотрудникам 159 маршрута, мл.сержануту Мусаеву Арману и мл. сержанту Жолмагамбетов Арману. Хочется пожелать успехов ребятам и продвижени в службе . Хорошо когда люди , на своем месте, и четко исполняют свой служебный и человеческий долг. Удачи вам парин!! И еще раз огромное спасибо

!
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?




Отправлено: 06.01.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит не только собачки виноваты :-)

§ 112
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?
112


(Пользователи)
Сообщений: 8544
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Вот они, профессионалы Ютьюба..
Во первых подглядывать и тем более фотографировать не этично.
Во вторых, к тому же стыдно, даже пользуясь тем что ты анонимно все это высматриваешь..
И в третьих, нужно было к ним и обратиться, прямо в глаза и с честным сердцем, а не показывать свой как его там, вуареризм на всю планету..
У самого таких проблем что ли никогда не было?
Профайл

?
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?




Отправлено: 06.01.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я частенько думаю об этом,когда вижу,как весной,например,вывозят рабочих высаживать на клумбы цветы;или зимой они чистят дороги;а куда им идти "по нужде"?Да кого это волнует? Рабочие -не люди;зачем об этой ерунде думать?

Гость
Re: Что делают работники "АБЗ плюс" во дворе?




Отправлено: 06.01.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Евгений:
Сразу же приступили к отправке пассажиров до города , попутными авто. Инспектора четко и быстро пересадили людей в попутные авто. Практически все у кого было хоть одно свободное место, неотказали в .Большое спасибо сотрудникам 159 маршрута, мл.сержануту Мусаеву Арману и мл. сержанту Жолмагамбетов Арману. Хочется пожелать успехов ребятам и продвижени в службе .

Достойный пример для других сотрудников.
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