Цитата: Я из Рудного:

Прочитал я все коменты и диву даюсь. Все такие важные стали, тарифы подняли ой ой. А водой то каждый день пользуются, в туалет также каждый день ходят. Отключи Вам воду или закрой канализацию так вы сразу волком завоете, а пустословить это каждый мастер, так что если выражаете свою точку зрения, то по делу, а не так "Вот они какие плохие тарифы поднимают, за что такие деньги за воду берут". Когда вы хлеб покупаете, вы же не возмущаетесь почему хлеб такой дорогой, а берете и идете домой. А вы не задумывались, какую работу проводит ГКП "Костанай-СУ" чтобы доставить воду соответствующего качества и произвести водоотведение. Так вот для начала узнайте весь процесс и потом поймете. Я никого не защищаю. Просто очень не приятно, что люди когда не знают весь процесс так сказать "от и до" начинаю "чепуху молоть"

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