elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9980





(Полноправные пользователи) Сообщений: 611

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:02 Вот так вот встретил Рождество в Египте

































Кто туда полетит в отпуск, не рекомендую "Glas bot" лучше schnorcheln С маской под водой всё цветное и красивое



[Исправлено: elektron, 05.01.2018 - 20:46]