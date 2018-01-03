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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.01.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Копенгагене из бара «Кафе 33» злоумышленники украли бутылку водки стоимостью 1,3 миллиона долларов. О

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
украли бутылку водки

Алекс,это - не я.... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12998
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Киноцентр, в Райцентре. Двухзальный.

Расположен в центре Города... :lol: :oops:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.01.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг извини, но фоток с отпуска не много. Пару если что в выходные выложу, что получится ;-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.01.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот встретил Рождество в Египте
















Кто туда полетит в отпуск, не рекомендую "Glas bot" лучше schnorcheln :lol: С маской под водой всё цветное и красивое ;-)

[Исправлено: elektron, 05.01.2018 - 20:46]
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.01.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие шоу устраивали

https://radikal.ru/video/oJ5klDJpeK1

[Исправлено: elektron, 05.01.2018 - 20:16]
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Страница 666 из 666«1...664665666
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