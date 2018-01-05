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≡ В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10% 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 5 января, на брифинге сообщил директор предприятия Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. Он также обратился через СМИ с просьбой к населению и юридическим лицам погасить имеющиеся долги.
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Народный контроль
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё,ещё один эшелон отъезжающих надо провожать в связи с поднятием тарифов.

шутка юмора
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где плата за дорогу каждый месяц?Ты што там съел опять?

А ты не знаешь? Отдыхаешь тогда. Чао Чао!

Я из Рудного
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал я все коменты и диву даюсь. Все такие важные стали, тарифы подняли ой ой. А водой то каждый день пользуются, в туалет также каждый день ходят. Отключи Вам воду или закрой канализацию так вы сразу волком завоете, а пустословить это каждый мастер, так что если выражаете свою точку зрения, то по делу, а не так "Вот они какие плохие тарифы поднимают, за что такие деньги за воду берут". Когда вы хлеб покупаете, вы же не возмущаетесь почему хлеб такой дорогой, а берете и идете домой. А вы не задумывались, какую работу проводит ГКП "Костанай-СУ" чтобы доставить воду соответствующего качества и произвести водоотведение. Так вот для начала узнайте весь процесс и потом поймете. Я никого не защищаю. Просто очень не приятно, что люди когда не знают весь процесс так сказать "от и до" начинаю "чепуху молоть"

шутка юмора
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 22:04
Комментарий удален модератором.

Андрей
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как будто зарплаты не выросли с Нового года. Как обычно ажиотаж

шутка юмора
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто то решил под меня косить, не есть гут это :lol:

Андрей
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем добрый вечер !да ладно вам ,что вы так зъелись на них на кого а них можно не наезжать они реально работают!тем более посмотрите как цены растут на все и вы хотели чтобы и тут на месте стояло тут же все между собой взаимосвязано думайте если бы цены на все падали то вода выросла бы сомневаюсь!видите ли многим подняли зп в Казахстане и на этом спасибо

§ Алиса
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3931
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.01.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей:
видите ли многим подняли зп в Казахстане

озвучьте списком, конкретизируйте. Не включайте в список пенсионеров только. И просьба, список конкретно!!! по Кустанаю, без среднестатистических цифр.
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Гость
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%




Отправлено: 06.01.18 - 00:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%




Отправлено: 06.01.18 - 00:14
Комментарий проходит проверку.

§ elektron
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.01.18 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я из Рудного:
Прочитал я все коменты и диву даюсь. Все такие важные стали, тарифы подняли ой ой. А водой то каждый день пользуются, в туалет также каждый день ходят. Отключи Вам воду или закрой канализацию так вы сразу волком завоете, а пустословить это каждый мастер, так что если выражаете свою точку зрения, то по делу, а не так "Вот они какие плохие тарифы поднимают, за что такие деньги за воду берут". Когда вы хлеб покупаете, вы же не возмущаетесь почему хлеб такой дорогой, а берете и идете домой. А вы не задумывались, какую работу проводит ГКП "Костанай-СУ" чтобы доставить воду соответствующего качества и произвести водоотведение. Так вот для начала узнайте весь процесс и потом поймете. Я никого не защищаю. Просто очень не приятно, что люди когда не знают весь процесс так сказать "от и до" начинаю "чепуху молоть"

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