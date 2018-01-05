NG.kz Нас ждет собачья радость



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 31026

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:47 2018 год будет управляться стихией Земли. А это значит, что на смену двум огненным тотемам - Обезьяне и Петуху - наконец придет более приземленная, спокойная и дружелюбная Собака, которая позволит нам отдохнуть от череды страстей.

Читать статью



