Цитата: Кеденбек:

братишка, нормально по закону работай, и ни кто тебя доить не будет, сам я был и таможенником и экспортером, знаю все не понаслышке.

Нуда конечно Это только с работяг тянут, а сколько с частников. Сам сталкивался не раз. То фотоаппарат им понравился, то просто помочь надо, можно и быстрее, но заплатить наде и тд. и тп. да да, сами себе внушайте дальше. Давно пора порядок навести. И это само произвол, посадить.