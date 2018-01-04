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≡ Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рядовой коррупционный процесс, грозивший подсудимым небольшими сроками и штрафами, неожиданно разросся в масштабное дело об организованной преступной группе. В итоге бывшие таможенники получили от 5,5 до 11 лет лишения свободы.

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Иолис
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15000 таньга, лет 10 назад было за ГТД.

Мойша
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 13:20
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Айка
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно против коррупции. Но в самом деле как же тогда резонансные дела по ЦОНУ и тд, там сроки были куда меньше, а суммы в разы больше! Да и жалко больше всего детей! Поломанные судьбы!!!

§ Ваш земляк
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 16:19
Комментарий удален модератором.
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Товарищ Ын
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пообщавшись с таможней начинаешь уважать гаишников!

Мерзкие типы

Кеденбек
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
экспортер:
не поверите- не жалко!
всю мою деятельность экспортера-"доили" постоянно.

братишка, нормально по закону работай, и ни кто тебя доить не будет, сам я был и таможенником и экспортером, знаю все не понаслышке.

архимед
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страх потеряли! Отсюда вывод: почему не сидят с ними те, кто давал взятку? Кончать коррупцию иначе не получится! И наказание должно быть как в Китае с коррупционерами!

шутка юмора
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кеденбек:
братишка, нормально по закону работай, и ни кто тебя доить не будет, сам я был и таможенником и экспортером, знаю все не понаслышке.

Нуда конечно ;-) Это только с работяг тянут, а сколько с частников. Сам сталкивался не раз. То фотоаппарат им понравился, то просто помочь надо, можно и быстрее, но заплатить наде и тд. и тп. да да, сами себе внушайте дальше. Давно пора порядок навести. И это само произвол, посадить.

правп
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не жалко, наоборот мало дали

шутка юмора
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кеденбек:
братишка, нормально по закону работай, и ни кто тебя доить не будет, сам я был и таможенником и экспортером, знаю все не понаслышке.

Не понаслышке говоришь, что и сам в деле? Сам значит участвовал? Это же как тебя угораздило то с таможенника в экспортёры то переквалифицироваться то? Заслужил никак? Ну тогда понятно :-x А работа почётная и должна соответствовать посту госслужащего. А если мало, то пожалуйста, дорога открыта. А позорить службу, некрасиво, мало сказать.

Гость
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток




Отправлено: 06.01.18 - 00:35
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§ 112
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
112


(Пользователи)
Сообщений: 8538
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.01.18 - 01:19
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток




Отправлено: 06.01.18 - 04:41
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