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≡ В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного медобслуживания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного медобслуживания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея поступила от главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Он считает, что человек, не платящий государству налоги, не имеет права ни на пенсию, ни на бесплатную медицинскую помощь.
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Kairat stayer
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:


Не знаю с какой целью, ты в прошлом году на общее обозрение в народных новостях осуществил перепост заметки: "Как видят в России современный Казахстан", при этом я и ты участвовали в обсуждениях, аналогичные высказывания ты озвучивал в отношении всех.

ng.kz/modules/news/article.php?storyid=28010&start=0#comment_1

§ Ваш земляк
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 17:25
Комментарий удален модератором.
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zas
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уходя уходи и не врзвращайся. вообще не в тему монолог. :-o

§ 112
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8538
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 18:41
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8538
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 18:44
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8538
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 18:54
Комментарий удален модератором.
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zass
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так ты тролль что ли платный

нет не стесняется, ему платят неплохо. :-P :-P :-P :-P :-P

§ 112
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8538
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 19:37
Комментарий удален модератором.
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Товарищ Ын
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что не нравится нашим тунеядцам на НГ?
Не работал всю жизнь, а полноценную пенсию дай? Фигушки!

шутка юмора
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:

Ну чего бы нет, вон 112-ый сам говорит, что 1% налогов платит, а всеми благами, которые за него другие платят, пользуется сам и его семья. И на пенсию тоже рассчитывает, а то как же всю жЫзнь ведь в поте лица по клаве стучал

ТАНОМИ
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]Ваш земляк:[/b
Но вот вас, вашу компашку - тебя, ВЧКушку, Оцифрованного,


Думаю, не следует Kairat stayer ставить в ряды этой одиозной компании. Он производит впечатление человека с более широким кругозором и, как следствие, стремится, более-менее, к объективности.
Но иногда любовь к Родине и боль за неё перевешивают наш объективизм, и мы срываемся и обижаем друг друга. Надо нам всем учиться уважать в дискуссиях своих оппонентов. Хотелось бы, чтобы на форуме уважаемой нами НГ царили взвешенность и сдержанность

Народный контроль
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Рост цен на продукты в 2017 на Украине
Сало +70%
Свекла +70%
Морковь +60%
Свинина +39%
Говядина +33%
Мясо птицы +28%
Хлеб +22%
Лук +22,6%
Капуста +18,4%
Картофель +17%
Рис +22%
Мука +15,3%
Молоко +21%
Масло +21%
Яйца +24%

А ты сравни цены Украины и России на продукты питания! У меня много друзей на Украине.И как там живут я знаю не по наслышке. Так что политику Кремля мне тут не надо вталкивать.

шутка юмора
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
У меня много друзей на Украине.И как там живут я знаю не по наслышке.

А по как тогда?

§ Ваш земляк
В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного медобслуживания
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 06.01.18 - 01:24
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