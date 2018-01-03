Цитата: [b]Ваш земляк:[/b

Но вот вас, вашу компашку - тебя, ВЧКушку, Оцифрованного,



Думаю, не следует Kairat stayer ставить в ряды этой одиозной компании. Он производит впечатление человека с более широким кругозором и, как следствие, стремится, более-менее, к объективности.

Но иногда любовь к Родине и боль за неё перевешивают наш объективизм, и мы срываемся и обижаем друг друга. Надо нам всем учиться уважать в дискуссиях своих оппонентов. Хотелось бы, чтобы на форуме уважаемой нами НГ царили взвешенность и сдержанность