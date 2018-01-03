Цитата: 112:

Налетели граждане России, которым не нравится как их обсуждают, но тем не менее им нравится обсуждать и вымывать нас постоянно..

"Шарик, ты балбес!" Поверь мне, живущим в России простым людям наплевать, что происходит в Казахстане. Некоторые даже не в курсе, где он находится. Но... Вот почему-то казахстанцам всегда есть дело до того, что происходит в России. Ты только на одного Бегунка посмотри! Постоянно рыщет в интернетах в поисках негатива. А теперь к нему ещё и ВЧКушка добавилась.Кстати, это ещё и к вопросу про оккупацию и колонизацию. И, по твоей специфике, про геноцид. Чтож вы так Россию ненавидите?!