/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного медобслуживания		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного медобслуживания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея поступила от главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Он считает, что человек, не платящий государству налоги, не имеет права ни на пенсию, ни на бесплатную медицинскую помощь.
Читать новость

гость
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Украина богата на природные ресурсы: уголь, железная руда, марганец, никель и уран, и многие другие природные ископаемые. Запасы серы - крупнейшие в мире, а по запасам ртутных руд (киновари) наша страна занимает второе место в мире, а так же на Украине сконцентрировано свыше 5% мировых запасов железных руд и т.д.

Василий Евсеевич.
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 15:00
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 15:17
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8526
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Налетели граждане России, которым не нравится как их обсуждают, но тем не менее им нравится обсуждать и вымывать нас постоянно..
А надо больше статей про Россию считаю, пусть тоже знают что и у них там не все в порядке, обсуждая только Казахстан..
Профайл

365
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 15:39
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 15:45
Комментарий удален модератором.

Kairat stayer
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...




Отправлено: 05.01.18 - 15:55
Комментарий удален модератором.

* Ваш земляк
Re: В России «тунеядцев» предлагают лишить пенсии и бесплатного...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1500
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Налетели граждане России, которым не нравится как их обсуждают, но тем не менее им нравится обсуждать и вымывать нас постоянно..

"Шарик, ты балбес!" Поверь мне, живущим в России простым людям наплевать, что происходит в Казахстане. Некоторые даже не в курсе, где он находится. Но... Вот почему-то казахстанцам всегда есть дело до того, что происходит в России. Ты только на одного Бегунка посмотри! Постоянно рыщет в интернетах в поисках негатива. А теперь к нему ещё и ВЧКушка добавилась.Кстати, это ещё и к вопросу про оккупацию и колонизацию. И, по твоей специфике, про геноцид. Чтож вы так Россию ненавидите?!
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 1
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх