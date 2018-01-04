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§ NG.kz
И снова о кассовых аппаратах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успели опубликовать Налоговый кодекс в новой редакции, как начались "непонятки" и перегибы в вопросах, казалось бы, растолкованных заранее и поэтапно. Так, с 3 января начало буквально лихорадить все области Казахстана в вопросе регистрации кассовых машин (ККМ).
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§ Горожанин_kst
Re: И снова о кассовых аппаратах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.01.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подробнее:
http://egov.kz/cms/ru/law/list/Z1700000121
Обратите ВНИМАНИЕ(!) налоговики на статью 22 настоящего Закона. И приведите свои ТРЕБОВАНИЯ в полное соответствие с ней!

[Исправлено: Горожанин_kst, 04.01.2018 - 16:00]
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§ Горожанин_kst
Re: И снова о кассовых аппаратах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.01.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдельный привет главному специалисту УРН КГД Мин.финансов РК по имени Гульзат (фамилию приводить не стану, пусть сами в своём хозяйстве разбираются), которая разослала этот "грозный" циркуляр об отказе в регистрации обычных кассовых машин по городам и весям Казахстана. Надеюсь руководство Министерства всеобъемлюще оценит работу этого специалиста.
Сейчас, конечно, открестятся от всего, прочитав наконец то, с чем ПЕРВЫМИ должны были ознакомиться!

[Исправлено: Горожанин_kst, 04.01.2018 - 15:24]
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777
Re: И снова о кассовых аппаратах




Отправлено: 04.01.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читайте ст 23. Там конкретно сказано, что регистрироваться будут ккм с функцией передачи данных.

§ Горожанин_kst
Re: И снова о кассовых аппаратах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.01.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы про это, в главе 23?!
"Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, за исключением случая, установленного настоящим пунктом."
Дык вот дело-то в том что контрольно-кассовые машины с функцией фиксации И(ИЛИ) передачи данных?!!
Есть ККМ с функцией фиксации данных (обычные ККМ с фискальной памятью), есть ККМ с функцией фиксации и передачей, а есть ККМ с передачей данных, без фиксации (последние две разновидности - это как раз ККМ для работы с ОФД). Все в РЕЕСТРЕ. Все по формулировке вроде как подпадают под действие нормы.
В том то и соль! По вашей логике (и логике некоторых налоговиков) применять "старые" ККМ можно вплоть до 2024 года, если они поставлены на учёт до 2018 года, а регистрировать такие ККМ уже нельзя. По моей логике, исходя из прочитанного, это неверно. И их можно регистрировать и применять до 2024 года, в этом нет НИКАКИХ противоречий действующему Закону. Если конечно вид деятельности предпринимателя не предполагает использования ККМ для ОФД.
Опять же, опираясь лишь на то что данная модель ККМ есть в действующем РЕЕСТРЕ, можно понудить работников налогового органа принять её на регистрацию. И это тоже по закону.
Потому в концовке своего опуса я попросил подробные и развёрнутые комментарии соответствующих специалистов.

[Исправлено: Горожанин_kst, 04.01.2018 - 17:09]
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§ Горожанин_kst
Re: И снова о кассовых аппаратах
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 985
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.01.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"ККМ с функций фиксации и (или) передачи данных..."
читаем так:
ККМ с функцией фиксации и передачи данных - 1-ое прочтение. Это ККМ для ОФД (с передачей данных) с фискальной памятью(с фиксацией).
ККМ с функцией фиксации или передачи данных - 2 прочтение, которое подразумевает уже два вида ККМ. Первый - с функцией фиксации данных (добрые старые ККМ с фискальной памятью), второй - с функцией передачи данных (ККМ для ОФД, не оснащённые фискальной памятью).
Вот и растолкуйте прав ли я и сотни, тысячи налогоплательщиков Казахстана, занимаясь таким толкованием Закона. Или всё же следует дать более развёрнутый ответ. А мы уж посмотрим куда с этим ответом идти, сдаваться в налоговую, или оспаривать в суд.
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Гость
Re: И снова о кассовых аппаратах




Отправлено: 05.01.18 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю автора!!! Конкретно прописано И(ИЛИ) !!! Почему налоговики молчат?

гость
Re: И снова о кассовых аппаратах




Отправлено: 05.01.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не забывайте старую пословицу: "закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло"

Диана
Re: И снова о кассовых аппаратах




Отправлено: 05.01.18 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безобразие!Верните деньги налогоплательщикам!Которые оплатили в 2017 за медстрахование,которое в итоге отменили или отложили.Куда ушли собранные миллионы?!
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