Горожанин_kst Re: И снова о кассовых аппаратах #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 985

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:08 Вы про это, в главе 23?!

"Постановке на учет в налоговых органах по месту использования подлежат технически исправные контрольно-кассовые машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр, за исключением случая, установленного настоящим пунктом."

Дык вот дело-то в том что контрольно-кассовые машины с функцией фиксации И(ИЛИ) передачи данных?!!

Есть ККМ с функцией фиксации данных (обычные ККМ с фискальной памятью), есть ККМ с функцией фиксации и передачей, а есть ККМ с передачей данных, без фиксации (последние две разновидности - это как раз ККМ для работы с ОФД). Все в РЕЕСТРЕ. Все по формулировке вроде как подпадают под действие нормы.

В том то и соль! По вашей логике (и логике некоторых налоговиков) применять "старые" ККМ можно вплоть до 2024 года, если они поставлены на учёт до 2018 года, а регистрировать такие ККМ уже нельзя. По моей логике, исходя из прочитанного, это неверно. И их можно регистрировать и применять до 2024 года, в этом нет НИКАКИХ противоречий действующему Закону. Если конечно вид деятельности предпринимателя не предполагает использования ККМ для ОФД.

Опять же, опираясь лишь на то что данная модель ККМ есть в действующем РЕЕСТРЕ, можно понудить работников налогового органа принять её на регистрацию. И это тоже по закону.

Потому в концовке своего опуса я попросил подробные и развёрнутые комментарии соответствующих специалистов.



[Исправлено: Горожанин_kst, 04.01.2018 - 17:09]