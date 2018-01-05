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≡ В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10% 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет тарифы примерно на 10%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 5 января, на брифинге сообщил директор предприятия Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ. Он также обратился через СМИ с просьбой к населению и юридическим лицам погасить имеющиеся долги.
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nik58
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть и привыкли,начало все это надоедать и сильно

кустанаец 1
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня по КТК задали вопрос эксперту по прогнозу курса тенге к настоящим деньгам. Ответ был прост никто не может спрогнозировать курс тенге так как это невозможно. Ни по отношению к деньгам , ни по отношению к баррелю нефти . Может стоить правительству один ноль убрать у тенге , что бы хоть как то видеть в них деньги ...

Василий Евсеевич.
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне все праздники, через каждые три часа названивала автоматическая "Кустанай Су" типа у меня есть долг

Андрей
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...




Отправлено: 05.01.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да они там видимо совсем уже от реальности оторвались. И какое повышение от КЭЦ, если в ноябре еще собирались провести оптимизацию и ПОНИЗИТЬ цену киловатта и везде об этом писали?

§ 112
Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8526
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все повышают цену, кроме дорожников, которым мы вообще не платим..
А качества тю тю..
Но мы почему то срываем свою ненависть прежде всего на дорожников..
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