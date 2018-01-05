кустанаец 1 Re: В первом квартале 2018 года ГКП «Костанай-Су» поднимет... #2







Отправлено: - 14:08 Сегодня по КТК задали вопрос эксперту по прогнозу курса тенге к настоящим деньгам. Ответ был прост никто не может спрогнозировать курс тенге так как это невозможно. Ни по отношению к деньгам , ни по отношению к баррелю нефти . Может стоить правительству один ноль убрать у тенге , что бы хоть как то видеть в них деньги ...