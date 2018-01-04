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≡ Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года получили 17 детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года получили 17 детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспонденты "НГ" спросили костанайцев о том, насколько опасными они считают самые доступные для горожан зимние аттракционы. Для этого мы обошли горки, построенные в Сити-центре и возле Шахматного клуба.
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100
Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года...




Отправлено: 04.01.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году вместо горок и скульптур просто какой-то треш. Одна только "черепаха" (судя по форме) возле прокуратуры и горки с финишем в бордюр чего стоят. В общем схалтурили на совесть.
Не "Енбек" случайно постарался? У них это шикарно получается.

§ olegggon
Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.01.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да просто не умеют у нас горки строить. Какие то расчёты нужно применять, опыт других городов и т. д. У нас каждый год горки корявые.
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§ 112
Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8526
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детишки слабые пошли, чуть какой чих, родители в прокуратуру..
Раньше на горках давились вместе с пьяными взрослыми из железа какого то с гвоздями..
На картонках, чтобы ноги гвоздями или железом не срезало..
И взрослые на нас навалом шли и не по одному и падали на нас..
Сложнее было сказать у кого не было ушибов..
Да, были дети в наше время, не то что нынешнее племя..
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§ yudjin
Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года...
yudjin


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Сообщений: 5010
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.01.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На городских пока еще с ребенком не катались. Зато могу похвастаться наверное единственной в городе горкой во дворе. Сдал в эксплуатацию 30-го и в новогоднюю ночь уже во всю народ катался:

Впервые за 5 лет сооружения горок, эта далась тяжело из-за банальной нехватки стройматериала... жду снега в понедельник чтобы подремонтировать.
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zas
Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года...




Отправлено: 05.01.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Были и те, кто поскользнулся в ванной. в СИС?

zas
Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года...




Отправлено: 05.01.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
жду снега в понедельник чтобы подремонтировать.

как снек? :-P

§ yudjin
Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5010
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.01.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zas:
как снек?
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