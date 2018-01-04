112 Re: Травмы на ледяных горках в Костанае за три дня нового года... #3





(Пользователи) Сообщений: 8526

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:26 Детишки слабые пошли, чуть какой чих, родители в прокуратуру..

Раньше на горках давились вместе с пьяными взрослыми из железа какого то с гвоздями..

На картонках, чтобы ноги гвоздями или железом не срезало..

И взрослые на нас навалом шли и не по одному и падали на нас..

Сложнее было сказать у кого не было ушибов..

Да, были дети в наше время, не то что нынешнее племя..