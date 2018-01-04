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≡ Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рядовой коррупционный процесс, грозивший подсудимым небольшими сроками и штрафами, неожиданно разросся в масштабное дело об организованной преступной группе. В итоге бывшие таможенники получили от 5,5 до 11 лет лишения свободы.

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Иолис
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15000 таньга, лет 10 назад было за ГТД.

Мойша
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 13:20
Комментарий удален модератором.

Айка
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 05.01.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно против коррупции. Но в самом деле как же тогда резонансные дела по ЦОНУ и тд, там сроки были куда меньше, а суммы в разы больше! Да и жалко больше всего детей! Поломанные судьбы!!!

* Ваш земляк
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1500
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 16:19
Комментарий удален модератором.
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