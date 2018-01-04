Айка Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»... #17







Отправлено: - 15:08 Я конечно против коррупции. Но в самом деле как же тогда резонансные дела по ЦОНУ и тд, там сроки были куда меньше, а суммы в разы больше! Да и жалко больше всего детей! Поломанные судьбы!!!