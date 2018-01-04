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≡ Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июля по 31 декабря 2017 года сумма поступлений за обязательное социальное медицинское страхование составила 32,1 миллиарда тенге. Из общей суммы 26,4 миллиарда тенге приходятся на отчисления работодателей.
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§ 112
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8526
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Хотя во многих странах так же производится пополнение одних касс за счёт сверхприбыли других касс.

Покажи мне на сверхприбыль..
Давай, не стесняйся..
Где такие страны и как распределяется "сверхприбыль"..
Профайл

§ 112
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8526
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
действительно лет до 40 не болеют, но платят то налоги исправно. И вот после 40ка пожалуйста, приходится сполна оплачивать лечение.

После 40ка организм неумолимо стремится к своей физической ликвидации..
Если ты с детства пил, курил, ни дердал диет , вовремя не спал и тд и тп..
То есть если ты обычный и самый распространенный тип человекуса..
Потому после 40ка..
Если ты с более высшей касты, то после 60ти проблемы начнутся..
Неисчитаем процентовку больных людей с детства, которые подверглись генетической мутации.
Но там нужно развитие генетической медицины в большей мере, или когда богатые на сегодня люди поделятся своими разработками, как они не стареют и работают до 70ти лет и им хоть бы хны.
Но пока ведь делиться с обычными человекусами не хотят..
Это наверно лежит в области какого то человеческого фактора, когда дадут человекусу обычному доживать до 100 лет.
Может перенаселения боятся и все такое..
Профайл

шутка юмора
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 05.01.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Покажи мне на сверхприбыль..


Вот смотри сам :-) Это по Казхстану. Твои ну очень большие деньги, по сравнению с этими суммами, просто мелочь. Или ты и вправду думаешь, что со своим 1% налогов финансируешь всю систему, наивый ты наш? ;-) И заметь, это ещё без полезных ископаемх, гугл в руки, если интересно..
bnews.kz/ru/media/infographic/nalogovie_postupleniya_v_budzhet_rk

шутка юмора
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 05.01.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Или вот ещё. Но тебе то это не интересно, ты же у нас 1% налогов платишь, собаку говорю же не прокормишь на твои налоги :-)

regnum.ru/news/2256703.html

Gast
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 05.01.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За пять месяцев 2017 года в Нацфонд РК поступило 988 млрд тенге или 87% всех доходов за 2016 год

afk.kz/ru/analytics/monitor-mfrk/za-pyat-mesyaczev-2017-goda-v-naczfond-rk-postupilo-988-mlrd-tenge-ili-87-vsex-doxodov-za-2016-god.html
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