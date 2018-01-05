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≡ Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило потребителей газа в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило потребителей газа в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце 2017 года костанайцам наконец-то вернули переплату за поправочный газовый коэффициент. Схема перерасчета до последнего оставалась тайной. Предполагалось, что все станет ясно после получения декабрьских квитанций, но не тут-то было.
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Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чихать они хотели на потребителей!

§ dandiv
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
частный дом с центральным отоплением? (что-то малое потребление газа в зимние месяца)
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Аноним
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
что-то малое потребление газа в зимние месяца

В таблице указано не потребление, а прибавка к потреблённому объёму в соответствии с коэффициентом.

§ dandiv
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
В таблице указано не потребление, а прибавка к потреблённому объёму в соответствии с коэффициентом.

Аааа, извините :oops: Что-то не сообразил ;-)
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§ olegggon
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.01.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У аймака свои законы. Кинули обглоданную кость, нате, жуйте.
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nik58
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Веселая вообще во всем система,обмануть,обжулить,обобрать 8-)

Дмитрий
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
nik58, с другими компаниями как с газом, больше не замечал тех, которые так поступают со своими клиентами, их большая часть занимается работой с недобросовестными потребителями. По ценообразованию другая история... а так в основном с Вами согласен.

nik58
Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило...




Отправлено: 05.01.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да я не о частностях,в целом,а так и про энергетиков и много про кого можно вспомнить ! :lol:
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