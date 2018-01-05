Дмитрий Re: Возмещение убытков за поправочный коэффициент удивило... #7







Отправлено: - 15:04 nik58, с другими компаниями как с газом, больше не замечал тех, которые так поступают со своими клиентами, их большая часть занимается работой с недобросовестными потребителями. По ценообразованию другая история... а так в основном с Вами согласен.