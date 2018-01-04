Цитата: гость:

действительно лет до 40 не болеют, но платят то налоги исправно. И вот после 40ка пожалуйста, приходится сполна оплачивать лечение.

После 40ка организм неумолимо стремится к своей физической ликвидации..

Если ты с детства пил, курил, ни дердал диет , вовремя не спал и тд и тп..

То есть если ты обычный и самый распространенный тип человекуса..

Потому после 40ка..

Если ты с более высшей касты, то после 60ти проблемы начнутся..

Неисчитаем процентовку больных людей с детства, которые подверглись генетической мутации.

Но там нужно развитие генетической медицины в большей мере, или когда богатые на сегодня люди поделятся своими разработками, как они не стареют и работают до 70ти лет и им хоть бы хны.

Но пока ведь делиться с обычными человекусами не хотят..

Это наверно лежит в области какого то человеческого фактора, когда дадут человекусу обычному доживать до 100 лет.

Может перенаселения боятся и все такое..