|Цитата:
коматозник:
плановые стажировки в ведущих западных клиниках, а наше государство не жалеет средств на оснащение аппаратурой мед учреждения, вот когда заработае
От наивны чукотски мальчик.Аппаратура без спеца гора металлалома.А стажировка за границей автоматически моска не добавляет.Врач должен быть с большой буквы.Ну и где его взять , хто,в массе своей его обучит?
вот вашей категории людей свойственно торопливость и недальновидность, необоснованное высокомерие над другими людьми, вам же объясняют, что проходят стажировку за рубежом в передовых странах на этой аппаратуре и по их методике, пока охватить всех не могут, но в наших медицинских центрах в столице, вовсю делают операции различной сложности которые делали раньше за рубежом, или ты сомневаешься в нашем народе?