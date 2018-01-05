123 Re: «Иволга» - синоним слова «кризис» #3







Отправлено: - 01:55 За чей счет оздоравливать будут, пусть это озвучат.. и каким образом эти средства будут осваиваться. 100% деньги налогоплательщиков, типа тех пенсионных которые инвестировали 70млрд тнг в Азербайджанский банк, который был в прединфарктном состоянии и тут же стал банкротом, или 22млд$ которые заморозили в США, а ведь президент месяц ранее говорил возвращайте деньги в Казахстан. Это все, дает повод сомневаться либо в квалифицированности наших топ менеджеров гос корпораций, либо в том что они преследуют какие то свои меркантильные интересы, при этом исползуя красивые лозунги.. PS говорят все красиво, и мастера указывать на недостатки.. а каким образом хотят эти самые недостатки устранить и предоставить реальный план развития, который выдержит маломальскую критику, что то слабо.. а ведь среди граждан не только глупые неучи которые ни чего не понимают