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§ NG.kz
«Иволга» - синоним слова «кризис»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.01.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На излете 2017 года в ТОО «Иволга-Холдинг» пришел новый руководитель. Генеральным директором компании, до сих пор являющейся крупнейшим агропредприятием в РК, был назначен Айдарбек Ходжаназаров, который до того занимал должность председателя правления АО «НК «СПК «Астана».
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гость
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж , удачи , в начинаниях . Скоро видимо родственники , основателя компании , и их близкие попрощаются со своими местами .

Читатель 1
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затея благая, посмотрим воплощение

123
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За чей счет оздоравливать будут, пусть это озвучат.. и каким образом эти средства будут осваиваться. 100% деньги налогоплательщиков, типа тех пенсионных которые инвестировали 70млрд тнг в Азербайджанский банк, который был в прединфарктном состоянии и тут же стал банкротом, или 22млд$ которые заморозили в США, а ведь президент месяц ранее говорил возвращайте деньги в Казахстан. Это все, дает повод сомневаться либо в квалифицированности наших топ менеджеров гос корпораций, либо в том что они преследуют какие то свои меркантильные интересы, при этом исползуя красивые лозунги.. PS говорят все красиво, и мастера указывать на недостатки.. а каким образом хотят эти самые недостатки устранить и предоставить реальный план развития, который выдержит маломальскую критику, что то слабо.. а ведь среди граждан не только глупые неучи которые ни чего не понимают

123
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 02:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да элементарно можно попросить попросить рассказать о своих достижениях на предыдущих местах где он руководил, каких результатов добился при своем руководстве, какие ключевые решения принял, которые положительно (а может отрицательно) повлияли на дальнейшее функционирование организации. Все таки горожан это тоже касается, на слово что то не верится им уже, потому все и воспринимается критично, все у микрафона кричат что главное интересы граждан, а на деле эти интересы в самом хвосте.. главное деньги! люди для экономики, а не экономика для людей

* Ваш земляк
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1500
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 05.01.18 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зиц-председатель Фунт. Интересно, сколько ему Розинов за каждый год отсидки платить будет?
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Иолис
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внешнее управление, либо будут заливать еще бабла, либо начнут дербанить на погашение долгов.

Работаю в селе
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья ни о чем, пособирали из разных источников в интернете и нам втираете общие фразы, где конкретика?. Розинов государству ничего не должен. А вот как и на что новые хозяева сеять будут ? Нам Розинов зарплату вовремя платил, село поддерживал, а с новыми руководителями посмотрим...

Мадлен
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто является пресс-секретарем Иволги? Прям какой-то Зорро, которого никто не знает, не видит и не слышит

§ аргентина -ямайка
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 05.01.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Что ж , удачи , в начинаниях . Скоро видимо родственники , основателя компании , и их близкие попрощаются со своими местами

Что то я не понял . Иволгга существует сейчас или нет ? На прежнем месте нет офиса . Куда переехал ?
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365
Re: «Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работаю в селе:
Розинов государству ничего не должен.

Розинов лично, государству не должен, он должен банкам.Цитата:
Работаю в селе:
А вот как и на что новые хозяева сеять будут ?

как сеяли так и будут сеять и зарплату будут платить, на счет этого не беспокойся.Цитата:
Ваш земляк:

как раз Розинов и оказался зиц-председатель фунт, зачем ему платить если ситуация повернется не так то там и закончит свои дни.

Гость
«Иволга» - синоним слова «кризис»




Отправлено: 05.01.18 - 16:21
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