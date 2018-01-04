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≡ Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июля по 31 декабря 2017 года сумма поступлений за обязательное социальное медицинское страхование составила 32,1 миллиарда тенге. Из общей суммы 26,4 миллиарда тенге приходятся на отчисления работодателей.
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§ Сергей_я
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.01.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это очень огромные деньги..

В этой индустрии это не такие уж огромные деньги. Самое дорогое у нас, да и не только у нас, это оборонка, МВД, армия и все что связано с законом, а следом запросто может идти медицина.
Профайл

коматозник
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
плановые стажировки в ведущих западных клиниках, а наше государство не жалеет средств на оснащение аппаратурой мед учреждения, вот когда заработае

От наивны чукотски мальчик.Аппаратура без спеца гора металлалома.А стажировка за границей автоматически моска не добавляет.Врач должен быть с большой буквы.Ну и где его взять , хто,в массе своей его обучит?

§ 112
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
наверно никогда не сталкивались с лечением по квоте. Оно зачастую далеко не бесплатное. Бесплатное можно прождать пол жизни находясь в очереди.

Квота хорошо помогает.
Сестре дали квоту в 360 тысяч на ЭКО.
Другое дело что у нее там в Астане от волнения не пошло одно дело по женски и квота пропала...
Хорошее дополнение, учитывая если тогда по курсу 150 ЭКО весь курс стоил 5 тысяч долларов вместе с питанием и проживанием..
Профайл

Вот так вот
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
плановые стажировки в ведущих западных клиниках, а наше государство не жалеет средств на оснащение аппаратурой мед учреждения, вот когда заработае

От наивны чукотски мальчик.Аппаратура без спеца гора металлалома.А стажировка за границей автоматически моска не добавляет.Врач должен быть с большой буквы.Ну и где его взять , хто,в массе своей его обучит?

вот вашей категории людей свойственно торопливость и недальновидность, необоснованное высокомерие над другими людьми, вам же объясняют, что проходят стажировку за рубежом в передовых странах на этой аппаратуре и по их методике, пока охватить всех не могут, но в наших медицинских центрах в столице, вовсю делают операции различной сложности которые делали раньше за рубежом, или ты сомневаешься в нашем народе?

Народный контроль
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 18:40
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#18 "или ты сомневаешься в нашем народе?"
А зачем сразу на народ "стрелки переводить"??)) Вроде ясно сказали: нет подготовки и нет специалистов (отдельные исключения в столицах - это не система)))

шутка юмора
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет.Сумма огромная, станет сродни пенсионному фонду со временем..

Ты опять встреваешь, туда, о чём понятия не имеешь :oops:
Где большая сумма? Население сколько? по разным подсчётам от 14 до 18 миллионов. Так?
Так вот раздели 32 миллиарда на те же средние 16 миллионов, получим 2.000. И что и как ты на эти деньги лечить собрался? Это даже для пенсионного фонда не деньги. Хотя даже если и взять 10% населения, как пенсионеров (хотя их больше). То получим 20.000 на человека. Не говоря уже про оборонку. Привык свои копейки считать. Масштабно мыслить нужно :lol: :lol: :lol:

§ 112
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Где большая сумма? Население сколько? по разным подсчётам от 14 до 18 миллионов.

Это очень, очень большая сумма, которая едегодно будет откладываться и использоваться тем более..
И оборонка то тут причем, мы что, сдавая деньги на страховку, делимся с оборонкой?
И не нужно считать на каждого..
До 40ка лет человек практически не болеет.
Так вот и деньги этого неболеющего человека , а и так же тысяч и миллионов других таких же, помогут тем, кому с детства с этим не повезло.
А их вразы меньше.
Для них это боле менее нормальная сумма, чем бегать с протянутыми руками за подаяниями и унижаться ради жизни..
А после 40ка пожалуйста, лечись и тебе хватит..
Не сейчас конечно же, со временем..
Но в школе пока слово Суммарно, не учат, понимаю..
Профайл

Гость
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 05.01.18 - 00:10
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.01.18 - 00:18
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 05.01.18 - 00:37
Комментарий проходит проверку.
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