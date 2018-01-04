112 Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год #22





(Пользователи) Сообщений: 8520

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:47 Цитата: шутка юмора:

Где большая сумма? Население сколько? по разным подсчётам от 14 до 18 миллионов.

Это очень, очень большая сумма, которая едегодно будет откладываться и использоваться тем более..

И оборонка то тут причем, мы что, сдавая деньги на страховку, делимся с оборонкой?

И не нужно считать на каждого..

До 40ка лет человек практически не болеет.

Так вот и деньги этого неболеющего человека , а и так же тысяч и миллионов других таких же, помогут тем, кому с детства с этим не повезло.

А их вразы меньше.

Для них это боле менее нормальная сумма, чем бегать с протянутыми руками за подаяниями и унижаться ради жизни..

А после 40ка пожалуйста, лечись и тебе хватит..

Не сейчас конечно же, со временем..

Но в школе пока слово Суммарно, не учат, понимаю..