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§ NG.kz
Имена, дороги и понты - наше все
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Направлений главных мы выбрали три: волна переименований, которая докатилась до севера страны с некоторым опозданием; дороги, которые, по мнению многих, начали понемногу заменять привычные нам направления.
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила .:

А откуда , ты это знаешь ? По

Хех..
Нужно прежде всего выбрать приоритеты..
Да, я могу и не знать, как правильно скопировать с Ютьюба, до сих пор этого делать не умею.
Но в реальной жЫзни я обязан знать как и чем забить гвоздь, а главное зачем..
Реальная жизнь брат, не то что ты видишь круглосуточно в Ютьюбе..
Хотя изучаешь его, стараешься, а вот какие то мелочи, там Ютьюб тормозит, не договаривает?
Все вы так, по Ютьюбу все знаете как строить дороги, но в жЫзни то всего лишь лузеры..
Вот и стараетесь в интернете выглядеть юзерами..
Хоть так, а как же и где?
Вас всему учит теоретически интернет.
Я же в отличии от вас практик в реальной жизни..
Профайл

Бомбила .
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
дебри там, тебе не понять.

Да куда уж , нам . Кстати , мы с тобой общались , когда ещё транспортный контроль был , да ты всё позабыл , Ютуб видно воспалился . Ладно , пойду машину греть , " постоянщиков " возить .

гость
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 22:36
Комментарий удален модератором.

шутка юмора
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но в реальной жЫзни я обязан знать как и чем забить гвоздь, а главное зачем..Реальная жизнь брат, не то что ты видишь круглосуточно в Ютьюбе..

Да! Да! Наш ты не повторимый и неотразимый! :lol:
Кругом леворукие и с руками из другого места. Один ты у нас Самый Самый, неподожаемый! :lol:
Хотя и не дай бог конечно :-P

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бомбила .:
Кстати , мы с тобой общались , когда ещё транспортный контроль был ,

Не помню, он по моему всегда есть..
И где, по интернету что ли или васапу?
Профайл

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8520
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Кругом леворукие и с руками из другого места. Оди

Да, совершенно верно..
Мои коллеги по профессиональному комментированию..
Особенно те, которые торгуются и ловят пьяного водятела с бордюра, пытаясь мэкономить лишних 50 тенге и называют то что остановили, такси, а бомбилу профессиональным таксистом..
Которого по Яндексу кто то там отправил, которому, Яндексу, он платит по 100 тенге с заявки.
Конечно он на сарае гоняет..
100 тенге это процентов 20-40 от заявки он выплачивает?
Кабалистические условия я смотрю у Яндекс-Бамбила..
Профайл

§ elektron
Re: Имена, дороги и понты - наше все
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.01.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Везёт же людям, живут и всего 1% налогов платят. Только позавидовать можно. Правда тогда я бы дорогам уже не удивлялся особо :-x
Профайл

Гость
Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 05.01.18 - 00:16
Комментарий проходит проверку.
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