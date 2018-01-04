Я живу в этой стране Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»... #7







Отправлено: - 23:17 Интересно за недоказанные взятки 10 миллионовв течении 2 месяцев дали срок Кому -10,кому- 11,кому -5 ,5 лет с консфискацией. А в большом акиматовском деле и суммы взяток побольше, и срок использовния возможностей намного дольше .и имущества видимо- невидимо. А сроки отсидки поменьше. Да и. На свободе все уже. А тут сейчас женщин в тюрьму, детей по детдомам или родстаенникам,а квартиры. Прихватизируют.