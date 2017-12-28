112 Re: Имена, дороги и понты - наше все #120





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:49 Цитата: Бомбила .:



А откуда , ты это знаешь ? По

Хех..

Нужно прежде всего выбрать приоритеты..

Да, я могу и не знать, как правильно скопировать с Ютьюба, до сих пор этого делать не умею.

Но в реальной жЫзни я обязан знать как и чем забить гвоздь, а главное зачем..

Реальная жизнь брат, не то что ты видишь круглосуточно в Ютьюбе..

Хотя изучаешь его, стараешься, а вот какие то мелочи, там Ютьюб тормозит, не договаривает?

Все вы так, по Ютьюбу все знаете как строить дороги, но в жЫзни то всего лишь лузеры..

Вот и стараетесь в интернете выглядеть юзерами..

Хоть так, а как же и где?

Вас всему учит теоретически интернет.

Я же в отличии от вас практик в реальной жизни..