Добринцофф Re: В начале следующей недели в Костанайской области ожидается... #10





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 00:20 Цитата: 3DO:

Мне, Володя, по сплошному льду, пешие прогулки не приносят радости))) Уж лучше снежный покров пусть будет. Да и лопатой во дворе и малость за ним, помахать тоже не будет втягость

ну пешком может быть и интересно,а мне на машине по складской после снегопадов ,как то не очень,да и дома если после бурана часа два надо всё расчищать,потом на работе столько-же.Вообщем кому-то снежок в радость,а для кого то стихийное бедствие.