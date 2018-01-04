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≡ Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рядовой коррупционный процесс, грозивший подсудимым небольшими сроками и штрафами, неожиданно разросся в масштабное дело об организованной преступной группе. В итоге бывшие таможенники получили от 5,5 до 11 лет лишения свободы.

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zas
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
старухи такие.................

Судья ДРЭД
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ёмаё жалко ОПГ значит действовало. НГ тобол топливо просветите

архимед
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не давай и бери взятку и не будешь судим! Перестали бояться взяткодатели и взяткополучатели из-за гуманности наказаний! Остается одно- не давать и не брать взятки, поскольку око не дремлет! И это наверное правильно! А также потому что судимость отразится на детях и других родственниках!

§ vbn
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 04.01.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иначе порядка не видать.
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§ yudjin
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5007
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.01.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тююю...а шо вчкбаеву ветром сдуло?
шо ты не комментируешь про сих соплеменников?
Профайл

экспортер
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не поверите- не жалко!
всю мою деятельность экспортера-"доили" постоянно.

Я живу в этой стране
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно за недоказанные взятки 10 миллионовв течении 2 месяцев дали срок Кому -10,кому- 11,кому -5 ,5 лет с консфискацией. А в большом акиматовском деле и суммы взяток побольше, и срок использовния возможностей намного дольше .и имущества видимо- невидимо. А сроки отсидки поменьше. Да и. На свободе все уже. А тут сейчас женщин в тюрьму, детей по детдомам или родстаенникам,а квартиры. Прихватизируют.

Я живу в этой стране
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
экспортер:

Не давай . надо наказывать и взяткодателей . и строго

zas
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
председатель мужик с юмором, знаю его лично, только юмор зловещий

!
Re: Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО»...




Отправлено: 04.01.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мелкая рыбешка попалась,а крупная.видно,выскользнула

Гость
Восьмерых сотрудников таможенного поста «Костанай-ЦТО» осудили за участие в ОПГ и получение взяток




Отправлено: 05.01.18 - 01:19
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